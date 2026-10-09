O grupo é comandado por Gilson Ingrácio de Souza Júnior, conhecido como "Juninho Varão" - Reprodução/Polícia Civil

O grupo é comandado por Gilson Ingrácio de Souza Júnior, conhecido como "Juninho Varão"Reprodução/Polícia Civil

Publicado 09/10/2026 22:06 | Atualizado 09/10/2026 22:07



A operação foi realizada por policiais da Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas e Inquéritos Especiais (DRACO-IE), que investigavam denúncias sobre a atuação da chamada Milícia do Varão.

Segundo a corporação, o grupo é comandado por Gilson Ingrácio de Souza Júnior, conhecido como “Juninho Varão”, e é investigado por ameaças e cobranças ilegais na região.



Os presos foram identificados como Bruno da Silva Ribeiro, conhecido como “Di Porcão”, e Marcus Vinicius Tiburcio Dionisio, chamado de “GTA”. Durante a ação, agentes apreenderam uma pistola calibre .40 com a numeração de identificação suprimida e R$ 1,9 mil em espécie.





Suspeitos foram monitorados em estabelecimentos comerciais





Segundo a Polícia Civil, os agentes realizavam diligências havia vários dias para verificar informações sobre a cobrança de valores de comerciantes mediante intimidação.



Na tarde desta sexta-feira, os investigadores observaram os dois homens circulando em uma motocicleta Honda CG preta e parando em diferentes estabelecimentos comerciais da Rua Mará, em Valverde.



Conforme o relato policial, “Di Porcão” descia da motocicleta e conversava com pessoas nos estabelecimentos, enquanto “GTA” permanecia junto ao veículo. Após acompanhar a movimentação, os agentes decidiram abordar os suspeitos.



Ainda segundo a corporação, os dois tentaram fugir ao perceber a aproximação da equipe, mas foram alcançados. Durante a revista, os policiais encontraram a pistola com “GTA” e uma bolsa com R$ 1,9 mil em espécie com “Di Porcão”.



A dupla foi levada à delegacia, junto com a motocicleta e os materiais apreendidos. A Polícia Civil investiga a origem do dinheiro e a possível relação dos suspeitos com as cobranças denunciadas por comerciantes da região.





Investigação continua





A DRACO-IE busca identificar outros possíveis integrantes do grupo e esclarecer como funcionaria o esquema de extorsão em Valverde. Segundo a investigação, as denúncias apontam para o uso de ameaças como forma de pressionar comerciantes e moradores.



A Polícia Civil recebe informações sobre a atuação de grupos criminosos pelo WhatsApp da DRACO-IE, no número (21) 97908-4200, ou pelo Disque Denúncia, no (21) 2252-1177. O sigilo é garantido.