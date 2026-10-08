'Sonic' foi preso por agentes da Delegacia de atendimento à mulher de Nova Iguaçu (DEAM) - Reprodução / PCERJ

'Sonic' foi preso por agentes da Delegacia de atendimento à mulher de Nova Iguaçu (DEAM)Reprodução / PCERJ

Publicado 08/10/2026 06:20 | Atualizado 09/10/2026 07:13

Um homem apontado pela Polícia Civil como integrante de uma narcomilícia da Baixada Fluminense foi preso em flagrante por suspeita de agredir a companheira em Nova Iguaçu. Identificado como Pablo Vasconcelos de Oliveira, de 32 anos, conhecido pelo apelido de 'Sonic', ele foi detido por agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) de Nova Iguaçu. Segundo a investigação, a vítima sofreu tapas, socos e chutes durante uma discussão dentro de casa.



De acordo com o registro policial, a mulher mantém um relacionamento com o suspeito há oito anos. Ela relatou que estava consumindo bebida alcoólica na sala da residência quando o companheiro demonstrou insatisfação e iniciou uma discussão.



Durante o desentendimento, a filha do casal acordou e afirmou que não queria mais morar com o pai porque tinha medo dele. Conforme o depoimento da vítima, a situação se agravou após a manifestação da criança.



A mulher contou aos policiais que Pablo a puxou pelos cabelos e deu tapas em seu rosto. Em seguida, ele teria jogado a companheira no chão e desferido chutes e socos contra a cabeça dela. Ainda segundo o relato, a vítima conseguiu se levantar e escapar pela janela da sala. Ela já havia registrado uma ocorrência anterior, mas decidiu retomar o relacionamento.



Ligação com grupos criminosos da Baixada



Além da investigação por violência doméstica, Pablo é apontado pela Polícia Civil como suspeito de envolvimento com organizações criminosas que atuam na Baixada Fluminense.



Segundo a DEAM de Nova Iguaçu, ele possui registros policiais por diferentes crimes graves e já foi preso anteriormente por suspeita de participação em uma milícia. A corporação o identifica como integrante do grupo conhecido como “GAT do Tandera”.



A investigação também aponta que o suspeito teria integrado a milícia que exercia domínio sobre a comunidade do Bateau Mouche. Após a invasão da região por traficantes, ele teria passado a atuar em uma narcomilícia da Baixada Fluminense.



Comparsa de Juninho Varão

Conforme as informações da Polícia Civil, investigações recentes indicam que Sonic estaria ligado à organização criminosa atribuída a Juninho Varão, após uma divisão entre lideranças de grupos que atuam na região.



Os investigadores consideram que Pablo teria uma participação relevante na estrutura da organização. Essa possível ligação, no entanto, é apresentada pela polícia como resultado de investigações e não como condenação judicial.



A defesa do suspeito foi procurada, mas não localizada. O espaço permanece aberto à disposição para futuras manifestações.