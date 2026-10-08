'Sonic' foi preso por agentes da Delegacia de atendimento à mulher de Nova Iguaçu (DEAM)Reprodução / PCERJ
De acordo com o registro policial, a mulher mantém um relacionamento com o suspeito há oito anos. Ela relatou que estava consumindo bebida alcoólica na sala da residência quando o companheiro demonstrou insatisfação e iniciou uma discussão.
Durante o desentendimento, a filha do casal acordou e afirmou que não queria mais morar com o pai porque tinha medo dele. Conforme o depoimento da vítima, a situação se agravou após a manifestação da criança.
A mulher contou aos policiais que Pablo a puxou pelos cabelos e deu tapas em seu rosto. Em seguida, ele teria jogado a companheira no chão e desferido chutes e socos contra a cabeça dela. Ainda segundo o relato, a vítima conseguiu se levantar e escapar pela janela da sala. Ela já havia registrado uma ocorrência anterior, mas decidiu retomar o relacionamento.
Ligação com grupos criminosos da Baixada
Além da investigação por violência doméstica, Pablo é apontado pela Polícia Civil como suspeito de envolvimento com organizações criminosas que atuam na Baixada Fluminense.
Segundo a DEAM de Nova Iguaçu, ele possui registros policiais por diferentes crimes graves e já foi preso anteriormente por suspeita de participação em uma milícia. A corporação o identifica como integrante do grupo conhecido como “GAT do Tandera”.
A investigação também aponta que o suspeito teria integrado a milícia que exercia domínio sobre a comunidade do Bateau Mouche. Após a invasão da região por traficantes, ele teria passado a atuar em uma narcomilícia da Baixada Fluminense.
Comparsa de Juninho Varão
Os investigadores consideram que Pablo teria uma participação relevante na estrutura da organização. Essa possível ligação, no entanto, é apresentada pela polícia como resultado de investigações e não como condenação judicial.
A defesa do suspeito foi procurada, mas não localizada. O espaço permanece aberto à disposição para futuras manifestações.
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