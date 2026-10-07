A formação será dividida em três semestres letivos e realizada presencialmente em período noturno - Divulgação

A formação será dividida em três semestres letivos e realizada presencialmente em período noturnoDivulgação

Publicado 07/10/2026 10:15





A iniciativa é promovida pela AXIA Energia em parceria com o Instituto Yduqs e a Estácio. A formação será dividida em três semestres letivos e realizada presencialmente em unidades da Estácio de Sá. Os locais específicos das aulas em Nova Iguaçu e na Grande Tijuca ainda serão definidos.



As turmas funcionarão no período noturno, de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h. Segundo os responsáveis pela iniciativa, o horário foi estabelecido para facilitar a participação de alunos que trabalham ou mantêm outras atividades durante o dia.



Certificado reconhecido pelo MEC



Ao longo do curso, os estudantes terão formação para atuar na identificação e no controle de riscos ocupacionais, além de aprender procedimentos relacionados à prevenção de acidentes e à segurança nos ambientes de trabalho.



O conteúdo também prevê preparação para apoiar programas de gerenciamento de riscos e de saúde ocupacional, orientar trabalhadores sobre a utilização adequada de equipamentos de proteção e colaborar na investigação de acidentes.



Os participantes ainda terão contato com a legislação e as normas regulamentadoras aplicadas à área de Segurança do Trabalho. A formação busca preparar profissionais para atuação em setores como indústria, construção civil, logística e infraestrutura.



Para receber o certificado de Técnico em Segurança do Trabalho reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), o aluno deverá cumprir a carga horária estabelecida, alcançar frequência superior a 75% e obter nota mínima 6,0 em todas as disciplinas.

Uma oportunidade de qualificação profissional oferece 40 bolsas de estudo integrais para o curso Técnico em Segurança do Trabalho, com turmas previstas para Nova Iguaçu e a região da Grande Tijuca. As inscrições estão abertas para jovens e adultos a partir dos 18 anos que enfrentam dificuldades econômicas para ingressar em uma formação técnica. As bolsas cobrem 100% do curso, que terá duração de 18 meses e início das aulas em fevereiro de 2027.A iniciativa é promovida pela AXIA Energia em parceria com o Instituto Yduqs e a Estácio. A formação será dividida em três semestres letivos e realizada presencialmente em unidades da Estácio de Sá. Os locais específicos das aulas em Nova Iguaçu e na Grande Tijuca ainda serão definidos.As turmas funcionarão no período noturno, de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h. Segundo os responsáveis pela iniciativa, o horário foi estabelecido para facilitar a participação de alunos que trabalham ou mantêm outras atividades durante o dia.Ao longo do curso, os estudantes terão formação para atuar na identificação e no controle de riscos ocupacionais, além de aprender procedimentos relacionados à prevenção de acidentes e à segurança nos ambientes de trabalho.O conteúdo também prevê preparação para apoiar programas de gerenciamento de riscos e de saúde ocupacional, orientar trabalhadores sobre a utilização adequada de equipamentos de proteção e colaborar na investigação de acidentes.Os participantes ainda terão contato com a legislação e as normas regulamentadoras aplicadas à área de Segurança do Trabalho. A formação busca preparar profissionais para atuação em setores como indústria, construção civil, logística e infraestrutura.Para receber o certificado de Técnico em Segurança do Trabalho reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), o aluno deverá cumprir a carga horária estabelecida, alcançar frequência superior a 75% e obter nota mínima 6,0 em todas as disciplinas.

Ampliar acesso à qualificação



Segundo a AXIA Energia, a oferta das vagas pretende ampliar o acesso à educação profissional e criar oportunidades para pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica.



A diretora de Sustentabilidade da AXIA Energia, Márcia Massotti, afirmou que a qualificação profissional pode facilitar o ingresso no mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, contribuir para suprir a procura por trabalhadores especializados.



“Com essa iniciativa, a AXIA busca contribuir para a formação de técnicos preparados para atuar em uma área estratégica, promovendo ambientes de trabalho mais seguros e fortalecendo a cultura de prevenção nas organizações”, afirmou.



A formação também pretende preparar os bolsistas para atividades de prevenção de riscos e cumprimento das normas de saúde e segurança ocupacional. O material divulgado não informa o prazo final para inscrição nem detalha, até o momento, os canais pelos quais os interessados devem se candidatar às 40 vagas.