A formação será dividida em três semestres letivos e realizada presencialmente em período noturnoDivulgação
A iniciativa é promovida pela AXIA Energia em parceria com o Instituto Yduqs e a Estácio. A formação será dividida em três semestres letivos e realizada presencialmente em unidades da Estácio de Sá. Os locais específicos das aulas em Nova Iguaçu e na Grande Tijuca ainda serão definidos.
As turmas funcionarão no período noturno, de segunda a sexta-feira, das 19h às 22h. Segundo os responsáveis pela iniciativa, o horário foi estabelecido para facilitar a participação de alunos que trabalham ou mantêm outras atividades durante o dia.
Certificado reconhecido pelo MEC
Ao longo do curso, os estudantes terão formação para atuar na identificação e no controle de riscos ocupacionais, além de aprender procedimentos relacionados à prevenção de acidentes e à segurança nos ambientes de trabalho.
O conteúdo também prevê preparação para apoiar programas de gerenciamento de riscos e de saúde ocupacional, orientar trabalhadores sobre a utilização adequada de equipamentos de proteção e colaborar na investigação de acidentes.
Os participantes ainda terão contato com a legislação e as normas regulamentadoras aplicadas à área de Segurança do Trabalho. A formação busca preparar profissionais para atuação em setores como indústria, construção civil, logística e infraestrutura.
Para receber o certificado de Técnico em Segurança do Trabalho reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC), o aluno deverá cumprir a carga horária estabelecida, alcançar frequência superior a 75% e obter nota mínima 6,0 em todas as disciplinas.
Segundo a AXIA Energia, a oferta das vagas pretende ampliar o acesso à educação profissional e criar oportunidades para pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica.
A diretora de Sustentabilidade da AXIA Energia, Márcia Massotti, afirmou que a qualificação profissional pode facilitar o ingresso no mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, contribuir para suprir a procura por trabalhadores especializados.
“Com essa iniciativa, a AXIA busca contribuir para a formação de técnicos preparados para atuar em uma área estratégica, promovendo ambientes de trabalho mais seguros e fortalecendo a cultura de prevenção nas organizações”, afirmou.
A formação também pretende preparar os bolsistas para atividades de prevenção de riscos e cumprimento das normas de saúde e segurança ocupacional. O material divulgado não informa o prazo final para inscrição nem detalha, até o momento, os canais pelos quais os interessados devem se candidatar às 40 vagas.
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