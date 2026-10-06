Sabrina Matos é uma das mães já contempladas pelo projeto em edições anteriores - Divulgação

Sabrina Matos é uma das mães já contempladas pelo projeto em edições anteriores Divulgação

Publicado 06/10/2026 12:04

Gestantes de Nova Iguaçu podem se inscrever até a próxima quinta-feira (8) no projeto Mamãe Presente, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS). A iniciativa é destinada a mulheres de todas as idades a partir da 12ª semana de gravidez e oferece acolhimento, orientações sobre a maternidade e acompanhamento durante a gestação. Para participar, é necessário procurar o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo da residência.

O Mamãe Presente integra o Programa PIPAS (Primeira Infância Protegida da Assistência Social). Durante o projeto, as gestantes participam de quatro encontros, com rodas de conversa e palestras sobre diferentes temas relacionados à gravidez, aos cuidados com o bebê e à maternidade.

As atividades também tratam da presença materna e do fortalecimento dos vínculos familiares desde os primeiros meses de vida da criança. A proposta é acompanhar as mulheres durante a gravidez e dar continuidade ao atendimento da família depois do nascimento do bebê.

Ao concluir os quatro encontros, cada participante recebe o kit Mamãe Presente. O conjunto inclui uma bolsa com roupas e produtos de higiene destinados ao bebê, além de uma banheira. As gestantes participantes também têm direito a um ensaio fotográfico para registrar o período da gravidez.

Alternativa para gestantes próximas ao parto

Mulheres em estágio avançado da gestação e que tenham dificuldade para comparecer presencialmente aos encontros podem procurar a direção do CRAS para consultar a possibilidade de participação em uma turma intensiva.

Nessa modalidade, parte das atividades pode ser realizada de forma on-line, permitindo o acompanhamento por gestantes que estejam próximas ao parto ou tenham dificuldade de participar presencialmente. Para ter direito ao kit oferecido pelo projeto, é necessário participar e interagir durante os encontros virtuais, seguindo as orientações da equipe responsável.

O atendimento não termina com a conclusão da gestação. Após o nascimento, a criança passa a ser acompanhada pelo PIPAS, que mantém as ações de proteção social e de fortalecimento dos vínculos familiares iniciadas durante a participação da mãe no projeto.

A falta de inscrição no Cadastro Único não impede a participação. Gestantes que ainda não possuem o registro podem procurar o próprio CRAS para fazer o cadastramento e, na sequência, solicitar a inscrição no Mamãe Presente.