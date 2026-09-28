Após a prisão, homem foi levado para a 60ª DP, onde foram realizados os procedimentos relacionados ao cumprimento do mandadoReprodução
PF de Nova Iguaçu participa de prisão de foragido por estupro
Homem foi localizado após trabalho conjunto do Núcleo de Capturas com policiais civis da 60ª DP e da 66ª DP
Nova Iguaçu amplia operação tapa-buraco após chuvas intensas em setembro
Equipes atuam em vias como Via Light e ruas de Austin e Miguel Couto
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Dois homens são detidos com drogas após tentativa de fuga em Nova Iguaçu
Segundo a Polícia Militar, suspeitos tentaram escapar durante ação no Morro da Caixa D’Água, no K11
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Projetos sobre mobilidade, inclusão e proteção animal são aprovados em Nova Iguaçu
Vereadores também aprovaram proposta do Executivo para criação do Centro de Operações Integradas do município
SAMU de Nova Iguaçu recebe três novas ambulâncias para renovar frota
Veículos substituirão unidades de suporte avançado mais antigas; serviço registrou 3.115 atendimentos somente em agosto
Via Light ganha espaço de lazer aos domingos a partir de hoje em Nova Iguaçu
Primeira edição da Arena de Lazer Light contará com atividades esportivas, culturais e serviços de saúde
HGNI soma mais de 5,5 mil atendimentos a vítimas de acidentes de trânsito em 2026
Hospital está a 292 casos de igualar o maior número anual da série histórica desde o início da medição
Alunos da rede municipal são destaque em premiação de concurso literário
Entre os 12 trabalhos premiados, seis eram de alunos da Prefeitura, incluindo os dois primeiros colocados
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