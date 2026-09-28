Após a prisão, homem foi levado para a 60ª DP, onde foram realizados os procedimentos relacionados ao cumprimento do mandado - Reprodução

Após a prisão, homem foi levado para a 60ª DP, onde foram realizados os procedimentos relacionados ao cumprimento do mandadoReprodução

Publicado 28/09/2026 12:47

O Núcleo de Capturas da Polícia Federal em Nova Iguaçu, em ação conjunta com policiais civis da 60ª DP (Campos Elíseos) e da 66ª DP (Piabetá), prendeu, no último domingo, na Baixada Fluminense , Sérgio Murilo Ferreira de Figueiredo, de 48 anos, condenado a sete anos de prisão por estupro cometido em Minas Gerais. Conhecido como “Mingau”, ele foi localizado no bairro Pilar durante o cumprimento de um mandado de prisão.

Segundo as informações da operação, a ordem judicial contra Sérgio foi expedida pela 1ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Além Paraíba, em Minas Gerais. A Polícia Civil informou que a condenação é referente a um estupro praticado naquele estado. À época dos fatos, ainda de acordo com as informações divulgadas pelas autoridades, ele trabalhava para um DJ famoso.

As equipes chegaram ao paradeiro do condenado depois de levantamentos de inteligência e diligências. Conforme a polícia, Sérgio vivia no Rio de Janeiro havia aproximadamente cinco anos e atualmente trabalhava no setor de viagens e turismo, por meio de uma empresa que organizava passeios e excursões.

Busca começou em ponto de saída para trilha

Durante as investigações, os agentes receberam a informação de que Sérgio participaria da organização de uma trilha com destino à Praia do Perigoso, em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio. Policiais passaram a monitorar o local previsto para a saída do grupo na tentativa de cumprir o mandado, mas o condenado não apareceu.

Durante a diligência, os agentes identificaram a atual companheira de Sérgio e conseguiram novas informações para prosseguir com as buscas. As equipes foram até o endereço onde, segundo a polícia, o casal morava, mas não o encontraram.

As diligências continuaram até o endereço da sogra do condenado, no bairro Pilar, em Duque de Caxias. Sérgio foi localizado no imóvel e teve a identidade confirmada pelos agentes antes do cumprimento da ordem judicial.

Após a prisão, ele foi levado para a 60ª DP, onde foram realizados os procedimentos relacionados ao cumprimento do mandado. A ação contou com atuação conjunta das duas delegacias da Polícia Civil e do Núcleo de Capturas da Polícia Federal em Nova Iguaçu.

A defesa do suspeito foi procurada pela reportagem, mas não localizada até a publicação. O espaço permanece aberto à disposição para futura manifestação.