Número elevado de acidentes de trânsito preocupa direção do Hospital Geral de Nova Iguaçu - Divulgação / PMNI

Número elevado de acidentes de trânsito preocupa direção do Hospital Geral de Nova IguaçuDivulgação / PMNI

Publicado 26/09/2026 13:03

O Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) já atendeu 5.520 vítimas de acidentes de trânsito nos oito primeiros meses de 2026. O número representa 95% de todos os casos registrados durante o ano passado, quando 5.812 pacientes foram atendidos, e deixa o hospital a 292 atendimentos de igualar o maior volume deste tipo de ocorrência em sua história.

Os números chamam atenção às vésperas da Semana Nacional do Trânsito, que acontece de 18 a 25 de setembro e reforça a importância da prevenção de acidentes e da preservação de vidas. A série histórica mostra que o volume de atendimentos vem crescendo nos últimos anos.

Foram 5.051 vítimas em 2022, 5.555 em 2023, 5.768 em 2024 e 5.812 em 2025. Em julho deste ano, o HGNI registrou o mês de maior movimento de toda a série, com 864 vítimas atendidas. Foram, em média, 28 pacientes por dia, ou aproximadamente um atendimento a cada 50 minutos.



Unidade referência da Baixada

Referência no atendimento de trauma e principal emergência da Baixada Fluminense, o HGNI recebe pacientes de diferentes municípios do estado. Cerca de 40% das vítimas de acidentes de trânsito atendidas na unidade não são moradores de Nova Iguaçu. A localização próxima a importantes corredores rodoviários também faz com que o hospital receba feridos em ocorrências na Rodovia Presidente Dutra, na Via Light, no Arco Metropolitano e no trecho da Serra das Araras entre Piraí e Paracambi.



“O que vemos dentro do hospital é um reflexo direto do que está acontecendo nas ruas. Já estamos muito próximos de igualar, antes mesmo do fim do ano, o maior número de atendimentos registrado em um ano inteiro. Por trás de cada número existe uma pessoa que sofreu um acidente, muitas vezes com lesões graves e que precisa de atendimento especializado. A Semana Nacional do Trânsito é uma oportunidade importante para olhar para esses dados e reforçar a importância da prevenção e da responsabilidade de todos nas ruas”, destacou o secretário municipal de Saúde, Luiz Carlos Nobre Cavalcanti.



Acidentes com motos



O cenário é ainda mais expressivo entre os acidentes envolvendo motocicletas. Foram 4.330 vítimas atendidas de janeiro a agosto, o equivalente a 78,4% de todos os atendimentos relacionados ao trânsito no período. O número já supera em 14,6% o total de vítimas de acidentes com motos registrado durante todo o ano de 2025, quando 3.780 pacientes foram atendidos. Nos anos anteriores, foram 3.282 vítimas de acidentes com motos em 2022, 3.634 em 2023 e 3.329 em 2024.



“O aumento dos acidentes envolvendo motos exige atenção porque as consequências podem ser graves. Uma fratura, um trauma ou uma sequela podem significar meses de recuperação, afastamento do trabalho, perda de renda e uma mudança completa na rotina de uma família. São consequências que continuam mesmo depois da alta hospitalar. Por isso, falar de trânsito também é falar de prevenção, responsabilidade e preservação de vidas”, afirmou Luiz Carlos.

