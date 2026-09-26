Número elevado de acidentes de trânsito preocupa direção do Hospital Geral de Nova IguaçuDivulgação / PMNI
“O que vemos dentro do hospital é um reflexo direto do que está acontecendo nas ruas. Já estamos muito próximos de igualar, antes mesmo do fim do ano, o maior número de atendimentos registrado em um ano inteiro. Por trás de cada número existe uma pessoa que sofreu um acidente, muitas vezes com lesões graves e que precisa de atendimento especializado. A Semana Nacional do Trânsito é uma oportunidade importante para olhar para esses dados e reforçar a importância da prevenção e da responsabilidade de todos nas ruas”, destacou o secretário municipal de Saúde, Luiz Carlos Nobre Cavalcanti.
Acidentes com motos
O cenário é ainda mais expressivo entre os acidentes envolvendo motocicletas. Foram 4.330 vítimas atendidas de janeiro a agosto, o equivalente a 78,4% de todos os atendimentos relacionados ao trânsito no período. O número já supera em 14,6% o total de vítimas de acidentes com motos registrado durante todo o ano de 2025, quando 3.780 pacientes foram atendidos. Nos anos anteriores, foram 3.282 vítimas de acidentes com motos em 2022, 3.634 em 2023 e 3.329 em 2024.
“O aumento dos acidentes envolvendo motos exige atenção porque as consequências podem ser graves. Uma fratura, um trauma ou uma sequela podem significar meses de recuperação, afastamento do trabalho, perda de renda e uma mudança completa na rotina de uma família. São consequências que continuam mesmo depois da alta hospitalar. Por isso, falar de trânsito também é falar de prevenção, responsabilidade e preservação de vidas”, afirmou Luiz Carlos.
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