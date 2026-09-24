Agentes do 20º BPM apreenderam granada, rádio e drogas em operação realizada em Nova Iguaçu - Reprodução/Polícia Militar

Agentes do 20º BPM apreenderam granada, rádio e drogas em operação realizada em Nova Iguaçu Reprodução/Polícia Militar

Publicado 24/09/2026 14:09

Três suspeitos foram presos por policiais militares do 20º BPM durante duas ações realizadas em comunidades de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense . Segundo a Polícia Militar, as ocorrências tiveram como objetivo combater o tráfico de drogas e a atuação de grupos criminosos. Uma granada, entorpecentes, rádios transmissores e outros materiais foram apreendidos.

Uma das ações ocorreu no Morro da Caixa D’Água, na região do K11. Durante patrulhamento, os policiais identificaram pessoas em atitude suspeita em um ponto de venda de drogas. Com a aproximação dos agentes, um dos suspeitos tentou fugir em direção a uma área de mata. Os policiais realizaram buscas e conseguiram alcançar e deter o homem.

Suspeito tentou fugir para área de mata

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito, identificado pelo apelido de “Baiano”, estava com um rádio transmissor ligado em uma frequência que seria utilizada pelo tráfico, além de um carregador de rádio e um telefone celular.

Ainda segundo os agentes, foram encontrados no celular registros de comunicações e de prestação de contas que estariam relacionados ao tráfico de drogas na região. A PM informou também que o homem declarou exercer as funções conhecidas como “atividade” e “vapor” para o tráfico local.

O suspeito foi levado para a 52ª DP (Nova Iguaçu), onde a ocorrência foi registrada. Ele foi autuado por associação para o tráfico de drogas e permaneceu preso à disposição da Justiça.

Dois são detidos com granada e drogas

Em outra ocorrência, policiais do mesmo batalhão realizaram uma ação nas proximidades da comunidade Sem Terra/Conquista, em Jardim Paraíso. Segundo a PM, o patrulhamento tinha como objetivo conter a atuação de grupos criminosos na região.

Durante as buscas, dois suspeitos foram encontrados pelos agentes. Com eles, os policiais apreenderam uma granada e um rádio transmissor. A equipe também encontrou 80 pinos de cocaína, 28 cigarros de maconha e 55 pedras de crack. Todo o material foi recolhido e apresentado na delegacia.

A segunda ocorrência foi encaminhada à 56ª DP, onde as apreensões foram formalizadas. Os dois envolvidos permaneceram à disposição da Justiça. A defesa dos suspeitos foi procurada, mas não localizada. O espaço permanece aberto à disposição.