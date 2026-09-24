Agentes do 20º BPM apreenderam granada, rádio e drogas em operação realizada em Nova Iguaçu Reprodução/Polícia Militar
Três suspeitos são presos com granada e drogas em ações da PM em Nova Iguaçu
Policiais do 20º BPM atuaram no Morro da Caixa D’Água e na comunidade Sem Terra, onde apreenderam entorpecentes, rádios transmissores e um artefato explosivo
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Homem é preso após roubo a entregador de aplicativo em Nova Iguaçu
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Suspeito de integrar o Comando Vermelho é preso por roubo em Nova Iguaçu
Homem de 20 anos tinha mandado de prisão preventiva por roubo qualificado e é investigado por participação em crime no qual uma vítima foi baleada
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Casamento Comunitário eterniza histórias de casais em Nova Iguaçu
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