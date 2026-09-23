Agentes do 20º BPM apreenderam moto e drogas em ação realizada em Nova Iguaçu Reprodução/Polícia Militar
Homem com mandado de prisão em aberto é detido em Nova Iguaçu
Policiais do 20º BPM abordaram dois homens em uma motocicleta em Vila de Cava e apreenderam substâncias semelhantes a cocaína e loló
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Casamento Comunitário eterniza histórias de casais em Nova Iguaçu
Cerimônia, Promovida gratuitamente pela Prefeitura, oficializou a união de 36 casais
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Nova Iguaçu amplia atendimento noturno com sete unidades funcionando até 22h
Clínica da Família Myriam da Rocha Azeredo, na Cerâmica, é a mais nova unidade operando de segunda a sexta
Prefeitura de Nova Iguaçu orienta contribuintes a revisar notas fiscais de agosto após mudança no sistema de NFS-e
Conferência deve ser feita para permitir a correção de eventuais divergências
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Veículo havia sido levado horas antes em Belford Roxo e localização permitiu ação conjunta das polícias Civil e Militar em Miguel Couto
Equipes da Prefeitura de Nova Iguaçu apreendem 47 aves silvestres mantidas irregularmente em casa em Vila de Cava
Os animais não possuíam a documentação exigida para serem mantidos no local
Nova Iguaçu terá o maior sistema de reservatórios de águas pluviais do estado
Projeto prevê quatro novos piscinões e a revitalização de um quinto, com capacidade para armazenar 346 milhões de litros de água da chuva
Apartamentos do Minha Casa, Minha Vida são anunciados para venda antes de beneficiários receberem as chaves em Nova Iguaçu
Pelas regras do programa e dos contratos, negociação direta não transfere a propriedade nem assegura direito sobre imóvel
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