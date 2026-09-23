Agentes do 20º BPM apreenderam moto e drogas em ação realizada em Nova Iguaçu - Reprodução/Polícia Militar

Agentes do 20º BPM apreenderam moto e drogas em ação realizada em Nova Iguaçu Reprodução/Polícia Militar

Publicado 23/09/2026 13:49 | Atualizado 23/09/2026 13:49

Um homem com mandado de prisão em aberto foi detido por policiais militares durante uma abordagem em Vila de Cava, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense . A ação ocorreu durante um patrulhamento realizado por agentes do 20º BPM, que abordaram dois homens que estavam em uma motocicleta.

Segundo as informações divulgadas pela Polícia Militar, os agentes decidiram realizar a abordagem durante o patrulhamento na região. Após a identificação dos ocupantes da moto, os policiais fizeram uma consulta aos sistemas de segurança para verificar a situação dos dois homens.

Durante a checagem, a equipe constatou que havia um mandado de prisão em aberto contra um dos abordados. Diante da informação encontrada no sistema, o homem foi detido pelos policiais militares. O material fornecido não informa qual era o motivo do mandado nem qual órgão judicial havia determinado a prisão.

Substâncias foram encontradas durante abordagem

Além da constatação do mandado de prisão, os policiais encontraram materiais que, segundo a corporação, apresentavam características semelhantes a drogas. Foram apreendidos dois tubos contendo uma substância semelhante à cocaína e quatro frascos com um líquido semelhante a loló.

A informação disponibilizada sobre a ocorrência não detalha com qual dos dois homens estavam os materiais apreendidos. Também não há indicação, no material divulgado, sobre a quantidade ou o peso das substâncias encontradas, além dos dois tubos e dos quatro frascos mencionados pela Polícia Militar.

A motocicleta utilizada pelos dois homens no momento da abordagem também foi apreendida pelos agentes. Não foram informados detalhes sobre a situação do veículo ou se havia alguma irregularidade relacionada à moto.

Ocorrência foi encaminhada à unidade policial

Após a abordagem e a constatação do mandado em aberto, a ocorrência foi levada para uma unidade policial, onde foram realizados os procedimentos relacionados ao caso. O homem contra quem havia o mandado foi detido e permaneceu à disposição da Justiça. As informações divulgadas não esclarecem qual foi o encaminhamento dado ao segundo homem abordado pelos policiais.

Também não foram divulgados o nome e a idade do homem detido. A ocorrência foi registrada após a atuação dos policiais militares do 20º BPM em Vila de Cava. A defesa do suspeito foi procurada, mas não localizada. O espaço permanece aberto à disposição.