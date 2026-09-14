Em reunião na sede da Light, o prefeito Dudu Reina encontrou o presidente da concessionária, Alexandre Nogueira Ferreira, a sinalização positiva para a cessão das áreas necessárias ao projeto - Divulgação

Em reunião na sede da Light, o prefeito Dudu Reina encontrou o presidente da concessionária, Alexandre Nogueira Ferreira, a sinalização positiva para a cessão das áreas necessárias ao projetoDivulgação

Publicado 14/09/2026 11:50





Juntas, as cinco estruturas terão capacidade para armazenar 346,09 milhões de litros de água, volume equivalente a aproximadamente 92 piscinas olímpicas de três metros de profundidade. Para se ter uma dimensão, a capacidade é quase seis vezes a dos três reservatórios da Praça Niterói, na Grande Tijuca, no Rio, que juntos comportam cerca de 58 milhões de litros. O sistema de Nova Iguaçu terá influência sobre uma área estimada em 4,7 milhões de metros quadrados e vai beneficiar mais de 100 mil pessoas.



A Light deverá encaminhar à Prefeitura, nesta semana, a minuta do termo de cessão das áreas. O documento será analisado pela Procuradoria-Geral do Município e, após aprovação e assinatura, será incorporado à documentação do projeto.



O avanço é resultado de tratativas conduzidas pela Prefeitura desde 2023 para viabilizar a utilização dos terrenos. O trabalho começou antes mesmo de o município ter assegurados os R$ 49 milhões do Novo PAC destinados às intervenções.



Na sequência, a Prefeitura fará o envio da documentação ao Ministério das Cidades e à Caixa Econômica Federal para análise e liberação dos recursos. Cumprida essa etapa, o município poderá abrir o processo licitatório para contratação da empresa responsável pela execução das obras.



“Estamos dando um passo decisivo para enfrentar um problema histórico de Nova Iguaçu. São mais de 346 milhões de litros de capacidade e mais de 100 mil pessoas que serão diretamente beneficiadas. Estamos trabalhando desde 2023 para viabilizar essas áreas, antes mesmo de termos os recursos assegurados. E não estamos falando apenas de construir piscinões”, afirmou o prefeito Dudu Reina, destacando o aproveitamento do volume que vem da região de serra. Nova Iguaçu deu um passo fundamental para a implantação do maior sistema de reservatórios de águas pluviais do Estado do Rio de Janeiro em capacidade de armazenamento. Em reunião na sede da Light, o prefeito Dudu Reina recebeu do presidente da concessionária, Alexandre Nogueira Ferreira, a sinalização positiva para a cessão das áreas necessárias ao projeto, que prevê a construção de quatro novos reservatórios e a revitalização de um quinto.Juntas, as cinco estruturas terão capacidade para armazenar 346,09 milhões de litros de água, volume equivalente a aproximadamente 92 piscinas olímpicas de três metros de profundidade. Para se ter uma dimensão, a capacidade é quase seis vezes a dos três reservatórios da Praça Niterói, na Grande Tijuca, no Rio, que juntos comportam cerca de 58 milhões de litros. O sistema de Nova Iguaçu terá influência sobre uma área estimada em 4,7 milhões de metros quadrados e vai beneficiar mais de 100 mil pessoas.A Light deverá encaminhar à Prefeitura, nesta semana, a minuta do termo de cessão das áreas. O documento será analisado pela Procuradoria-Geral do Município e, após aprovação e assinatura, será incorporado à documentação do projeto.O avanço é resultado de tratativas conduzidas pela Prefeitura desde 2023 para viabilizar a utilização dos terrenos. O trabalho começou antes mesmo de o município ter assegurados os R$ 49 milhões do Novo PAC destinados às intervenções.Na sequência, a Prefeitura fará o envio da documentação ao Ministério das Cidades e à Caixa Econômica Federal para análise e liberação dos recursos. Cumprida essa etapa, o município poderá abrir o processo licitatório para contratação da empresa responsável pela execução das obras.“Estamos dando um passo decisivo para enfrentar um problema histórico de Nova Iguaçu. São mais de 346 milhões de litros de capacidade e mais de 100 mil pessoas que serão diretamente beneficiadas. Estamos trabalhando desde 2023 para viabilizar essas áreas, antes mesmo de termos os recursos assegurados. E não estamos falando apenas de construir piscinões”, afirmou o prefeito Dudu Reina, destacando o aproveitamento do volume que vem da região de serra.

"A proposta é ampliar a captação da água que desce da Serra de Madureira e criar caminhos para conduzir esse volume de forma controlada até os reservatórios, evitando que chegue com tanta força às áreas mais baixas da cidade. É uma obra pensada como um sistema, para atacar o problema na origem e dar mais segurança à população quando vierem as chuvas fortes", completou.



Da Serra de Madureira aos reservatórios



A intervenção vai além da construção dos piscinões. O projeto prevê obras complementares de microdrenagem para melhorar a captação e, principalmente, a condução das águas das chuvas até os reservatórios.



Parte do grande volume de água que chega às áreas mais baixas de Nova Iguaçu durante os temporais vem das encostas da Serra de Madureira. Atualmente, essa água desce rapidamente em direção à região urbana sem uma rede de captação suficiente para conduzi-la de maneira adequada aos pontos de armazenamento, aumentando a pressão sobre ruas, canais e sobre o sistema de drenagem existente.



Nesta primeira etapa, o Novo PAC contempla a implantação da microdrenagem no Bairro da Luz, na região próxima ao Fórum. A intervenção permitirá captar e conduzir as águas até o reservatório do Canal do Moquetá, também no Bairro da Luz.



O sistema funcionará de maneira integrada: as novas redes farão a captação e a condução das águas pluviais, enquanto os reservatórios receberão e armazenarão temporariamente esse volume nos momentos de maior intensidade das chuvas. A combinação das duas estruturas permitirá reduzir a sobrecarga da drenagem e os impactos dos alagamentos.



Cinco reservatórios



O projeto contempla os reservatórios Firjan 1 – Dom Rodrigo, Firjan 2 – Dom Rodrigo, Jardim Pernambuco, Bairro da Luz e Jardim Alvorada. As estruturas terão capacidades diferentes, chegando a 106,5 milhões de litros na maior delas.



Os 11 bairros beneficiados, ao menos parcialmente, são Bairro da Luz, Chacrinha, Santa Eugênia, Ouro Verde, Jardim Alvorada, Jardim Canaã, Jardim Pernambuco, Nova Era, Centro, Vila Bandeirantes e Moquetá.



Somados, os cinco reservatórios poderão receber 346,09 milhões de litros de água. Apenas para outra referência de escala, esse volume corresponde a cerca de 19 vezes a capacidade do reservatório da Praça da Bandeira, no Rio de Janeiro.