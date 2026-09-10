Os dois alunos do 9º ano foram premiados pela produção de crônicas argumentativas e colocaram Nova Iguaçu nas duas primeiras posições da competição - Divulgação

Os dois alunos do 9º ano foram premiados pela produção de crônicas argumentativas e colocaram Nova Iguaçu nas duas primeiras posições da competiçãoDivulgação

Publicado 10/09/2026 11:31

Nova Iguaçu - Estreante no Concurso Literário da Arcádia Iguaçuana, a rede municipal de Nova Iguaçu já chegou ao topo da disputa. Duas escolas conquistaram os dois primeiros lugares da 3ª edição. Luiz Felipe Oliveira, da Escola Municipal Enilza Barros dos Santos Chiconelli, ficou em primeiro lugar, seguido por Arthur Siqueira, da Escola Municipal Nicanor Gonçalves Pereira.

A participação dos estudantes do Ensino Fundamental foi uma novidade desta edição do concurso. Os dois alunos do 9º ano foram premiados pela produção de crônicas argumentativas e colocaram Nova Iguaçu nas duas primeiras posições da competição. Luiz Felipe venceu com a crônica “A volta / à Lua”. Já Arthur Siqueira conquistou o segundo lugar com o trabalho “De volta à Lua... e à Competição! Vai vendo”.

Para a secretária municipal de Educação, Virgínia Rocha, o resultado demonstra o potencial dos estudantes da rede e reforça a importância de iniciativas que aproximam os alunos da literatura.

"É uma grande alegria ver nossas escolas municipais se destacando em um concurso tão importante. O resultado representa o talento, a dedicação e o compromisso dos nossos estudantes, professores e equipes escolares com a literatura. Essas iniciativas são fundamentais para incentivar a leitura, a escrita e o protagonismo dos nossos alunos”, afirmou.

Os estudantes foram orientados pela equipe de Incentivo à Leitura da Secretaria Municipal de Educação. A técnica Carla Ribeiro acompanhou os participantes e ofereceu orientações sobre a produção das crônicas argumentativas, gênero escolhido para o concurso.

“O resultado celebra não apenas as escolas vencedoras, mas todos os estudantes que participaram e se dedicaram à produção literária. A premiação representa um incentivo para que cada vez mais alunos descubram na leitura e na escrita novas formas de aprender e transformar suas ideias em histórias”, disse.