Prefeitura de Nova Iguaçu está com inscrições abertas para quatro oficinas gratuitas: DJ, dança, teatro e grafite. Ao todo, são 80 vagas disponíveis para novos alunos - Divulgação

Prefeitura de Nova Iguaçu está com inscrições abertas para quatro oficinas gratuitas: DJ, dança, teatro e grafite. Ao todo, são 80 vagas disponíveis para novos alunosDivulgação

Publicado 06/09/2026 11:32

Nova Iguaçu - A música, o movimento, a interpretação e as cores são diferentes formas de expressão que estarão reunidas na Casa da Juventude de Nova Iguaçu . No mês em que é celebrado o Dia da Juventude do Brasil, comemorado em 22 de setembro, a Prefeitura está com inscrições abertas para quatro oficinas gratuitas: DJ, dança, teatro e grafite. Ao todo, são 80 vagas disponíveis para novos alunos.

As atividades são voltadas para jovens iguaçuanos com idade entre 15 e 29 anos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico). As oficinas já estão em andamento e oferecem oportunidades de aprendizado e desenvolvimento artístico, estimulando a criatividade, a convivência e o protagonismo da juventude.

Do som produzido nas pick-ups ao movimento da dança, da interpretação no palco às cores e traços do grafite, cada oficina apresenta uma linguagem diferente da arte e da cultura. A proposta é criar um espaço onde os jovens possam descobrir e desenvolver talentos, trocar experiências e encontrar novas formas de expressão.

“Investir na juventude é criar oportunidades para que nossos jovens possam desenvolver seus talentos e construir seus próprios caminhos. A Casa da Juventude é um espaço de acolhimento, aprendizado e convivência, onde a arte e a cultura também se tornam instrumentos de transformação social. Essas oficinas valorizam diferentes formas de expressão e ajudam a fortalecer o protagonismo dos nossos jovens”, disse Cristiane Araujo, coordenadora da Casa da Juventude, equipamento da Secretaria Municipal de Assistência Social.

As oficinas de DJ e de dança acontecem sempre às segundas-feiras. A primeira tem aulas das 10h às 11h30 e das 14h às 15h30. Já a segunda conta com três turmas com uma hora de aula cada. Os horários são: 10h, 11h e 14h. Às terças, a CAJU promove a oficina de teatro, das 10h às 11h30 e das 14h às 16h. Já as aulas de DJ acontecem às quartas, das 10h às 12h e das 14h às 16h. Cada oficina oferece 20 vagas.

As inscrições já estão abertas e podem ser feitas pela internet. Basta acessar www.novaiguacu.rj.gov.br/semas/equipamentos/caju e preencher o formulário. Quem preferir pode também se matricular diretamente na CAJU, na Rua da Liberdade, nº 58, Califórnia. É preciso apresentar cópia do RG e CPF , comprovante de residência e inscrição do Cadúnico. Menores de idade precisam estar acompanhados por um responsável no ato da inscrição.