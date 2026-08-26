Agentes do 20º BPM apreenderam fuzil, munições, rádios e drogas na comunidade Trës Campos, em Nova IguaçuReprodução/Polícia Militar

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Aline Martins
Nova Iguaçu - Dois homens foram presos durante uma ação da Polícia Militar na comunidade Três Campos, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Na operação, agentes do 20º BPM (Mesquita) apreenderam um fuzil, munições, rádios transmissores e drogas.
Segundo a Polícia Militar, a ação foi realizada a partir de informações de inteligência e contou com equipes de policiamento ostensivo na região.
Durante a ocorrência, os agentes encontraram um fuzil calibre 5.56 e sete munições do mesmo calibre. Também foram apreendidos três rádios transmissores e 430 papelotes de cocaína.
Os dois homens detidos e o material recolhido foram levados para a delegacia, onde a ocorrência foi registrada e foram adotadas as medidas cabíveis. A defesa deles foi procurada, mas não localizada. O espaço permanece à disposição.