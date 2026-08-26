Agentes do 20º BPM apreenderam fuzil, munições, rádios e drogas na comunidade Trës Campos, em Nova Iguaçu - Reprodução/Polícia Militar

Agentes do 20º BPM apreenderam fuzil, munições, rádios e drogas na comunidade Trës Campos, em Nova IguaçuReprodução/Polícia Militar

Publicado 26/08/2026 13:57

Nova Iguaçu - Dois homens foram presos durante uma ação da Polícia Militar na comunidade Três Campos, em Nova Iguaçu , na Baixada Fluminense. Na operação, agentes do 20º BPM (Mesquita) apreenderam um fuzil, munições, rádios transmissores e drogas.

Segundo a Polícia Militar, a ação foi realizada a partir de informações de inteligência e contou com equipes de policiamento ostensivo na região.

Durante a ocorrência, os agentes encontraram um fuzil calibre 5.56 e sete munições do mesmo calibre. Também foram apreendidos três rádios transmissores e 430 papelotes de cocaína.

Os dois homens detidos e o material recolhido foram levados para a delegacia, onde a ocorrência foi registrada e foram adotadas as medidas cabíveis. A defesa deles foi procurada, mas não localizada. O espaço permanece à disposição.