Agentes da 58ª DP receberam denúncia da vítima e capturaram suspeito de ameaçar ex-companheira Reprodução/Polícia Civil

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Aline Martins
Nova Iguaçu - Um homem foi preso em flagrante em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, suspeito de ameaçar, agredir, manter em cárcere privado e estuprar a ex-companheira. Segundo a Polícia Civil, a vítima procurou a 58ª DP (Posse) após conseguir escapar e apresentava sinais de agressão.

Em depoimento, a mulher relatou que foi levada contra a vontade para um motel, onde o ex-companheiro teria trancado a porta do quarto e impedido que ela saísse. Ainda de acordo com o relato da vítima, o homem a agrediu e praticou ato sexual sem consentimento.

Depois de escapar, a mulher foi até a delegacia pedir ajuda. Enquanto ela era atendida, policiais civis iniciaram buscas pelo suspeito. Pouco tempo depois, ele retornou à região em uma motocicleta, foi identificado pelos agentes e preso sem oferecer resistência.

Uma testemunha também prestou depoimento durante a investigação. Segundo a Polícia Civil, ela contou ter recebido uma fotografia enviada pela vítima que mostrava marcas de agressão, acompanhada de um pedido de socorro. A testemunha afirmou ainda que o suspeito teria tentado convencê-la a impedir o registro da ocorrência.

A vítima apresentava lesões nas costas, escoriações nas pernas e um hematoma na mão direita. O exame de corpo de delito confirmou a existência de lesões corporais. Com base nos elementos reunidos, a autoridade policial reconheceu a situação de flagrante e determinou a prisão.
De acordo com a Polícia Civil, o homem responderá, em tese, por lesão corporal, ameaça, cárcere privado e estupro, em concurso material e no contexto da Lei Maria da Penha. O suspeito permanece preso e à disposição da Justiça. A defesa dele foi procurada, mas não localizada. O espaço permanece aberto à disposição.