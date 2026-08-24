Agentes da 58ª DP receberam denúncia da vítima e capturaram suspeito de ameaçar ex-companheira Reprodução/Polícia Civil
Em depoimento, a mulher relatou que foi levada contra a vontade para um motel, onde o ex-companheiro teria trancado a porta do quarto e impedido que ela saísse. Ainda de acordo com o relato da vítima, o homem a agrediu e praticou ato sexual sem consentimento.
Depois de escapar, a mulher foi até a delegacia pedir ajuda. Enquanto ela era atendida, policiais civis iniciaram buscas pelo suspeito. Pouco tempo depois, ele retornou à região em uma motocicleta, foi identificado pelos agentes e preso sem oferecer resistência.
Uma testemunha também prestou depoimento durante a investigação. Segundo a Polícia Civil, ela contou ter recebido uma fotografia enviada pela vítima que mostrava marcas de agressão, acompanhada de um pedido de socorro. A testemunha afirmou ainda que o suspeito teria tentado convencê-la a impedir o registro da ocorrência.
A vítima apresentava lesões nas costas, escoriações nas pernas e um hematoma na mão direita. O exame de corpo de delito confirmou a existência de lesões corporais. Com base nos elementos reunidos, a autoridade policial reconheceu a situação de flagrante e determinou a prisão.
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