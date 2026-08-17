Agentes do 20º BPM recuperaram moto roubada com suspeitos em Caonze Reprodução/Polícia Militar
Abordagem em Nova Iguaçu termina com dois presos e moto roubada recuperada
Réplica de pistola e objetos pessoais foram encontrados durante ação de policiais do 20º BPM no bairro Caonze
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Vítima relatou ter sido ameaçada com uma arma falsa e obrigada a fornecer a senha do aparelho durante o crime
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