Agentes do 20º BPM recuperaram moto roubada com suspeitos em Caonze - Reprodução/Polícia Militar

Agentes do 20º BPM recuperaram moto roubada com suspeitos em Caonze Reprodução/Polícia Militar

Publicado 17/08/2026 13:34

Nova Iguaçu - Uma motocicleta com registro de roubo foi recuperada durante uma ação da Polícia Militar no bairro Caonze, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Dois homens que estavam com o veículo foram detidos por agentes do 20º BPM (Mesquita).

Durante a ocorrência, os policiais encontraram uma réplica de pistola. A equipe também recolheu um relógio, um cordão de prata e documentos que estavam em poder dos suspeitos.

A Polícia Militar não informou no material divulgado as circunstâncias do roubo da motocicleta nem detalhou como os agentes chegaram até a dupla. Após a abordagem, os dois homens foram conduzidos para a 52ª DP (Nova Iguaçu). O veículo recuperado e os demais itens encontrados também foram apresentados na unidade.

A Polícia Civil realizou o registro da ocorrência e ficou responsável pelos procedimentos relacionados ao caso. A defesa dos suspeitos foi procurada, mas não localizada. O espaço permanece à disposição.