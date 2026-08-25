Policial baleado foi socorrido para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, onde recebeu atendimentoDivulgação
O caso é investigado pela 52ª DP (Nova Iguaçu). Segundo as informações apuradas até o momento, o desentendimento começou depois que o policial penal teria sido impedido de deixar o estacionamento sem regularizar o tíquete.
As versões sobre o momento do disparo divergem. Testemunhas relataram que o policial penal teria sacado e apontado a arma durante a discussão. O tiro teria sido efetuado quando o policial militar tentou intervir na situação. Já o agente penal afirmou que foi surpreendido por uma contenção física por trás e que a arma disparou acidentalmente enquanto ele tentava reagir.
A bala atingiu a perna do policial militar. Ele recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhado ao Hospital Geral de Nova Iguaçu.
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