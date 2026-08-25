Policial baleado foi socorrido para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, onde recebeu atendimento - Divulgação

Policial baleado foi socorrido para o Hospital Geral de Nova Iguaçu, onde recebeu atendimentoDivulgação

Publicado 25/08/2026 13:13





O caso é investigado pela 52ª DP (Nova Iguaçu). Segundo as informações apuradas até o momento, o desentendimento começou depois que o policial penal teria sido impedido de deixar o estacionamento sem regularizar o tíquete.



As versões sobre o momento do disparo divergem. Testemunhas relataram que o policial penal teria sacado e apontado a arma durante a discussão. O tiro teria sido efetuado quando o policial militar tentou intervir na situação. Já o agente penal afirmou que foi surpreendido por uma contenção física por trás e que a arma disparou acidentalmente enquanto ele tentava reagir.



A bala atingiu a perna do policial militar. Ele recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhado ao Hospital Geral de Nova Iguaçu. Nova Iguaçu - Um policial militar foi baleado na perna durante uma confusão envolvendo um policial penal e vigilantes no estacionamento de um shopping em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense . O PM foi socorrido e permanece internado em estado estável.O caso é investigado pela 52ª DP (Nova Iguaçu). Segundo as informações apuradas até o momento, o desentendimento começou depois que o policial penal teria sido impedido de deixar o estacionamento sem regularizar o tíquete.As versões sobre o momento do disparo divergem. Testemunhas relataram que o policial penal teria sacado e apontado a arma durante a discussão. O tiro teria sido efetuado quando o policial militar tentou intervir na situação. Já o agente penal afirmou que foi surpreendido por uma contenção física por trás e que a arma disparou acidentalmente enquanto ele tentava reagir.A bala atingiu a perna do policial militar. Ele recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi encaminhado ao Hospital Geral de Nova Iguaçu.

A Polícia Civil realiza diligências para esclarecer a dinâmica da ocorrência. A investigação prevê a análise das imagens das câmeras de segurança do estabelecimento e a coleta de depoimentos de outras testemunhas. A defesa dos envolvidos foi procurada, mas náo localizada. O espaço permanece à disposição.