Agentes do 20º BPM apreenderam réplica de pistola, rádio e balança de precisão em operação realizada em Nova Iguaçu - Reprodução/Polícia Militar

Agentes do 20º BPM apreenderam réplica de pistola, rádio e balança de precisão em operação realizada em Nova Iguaçu Reprodução/Polícia Militar

Publicado 30/08/2026 15:45

Nova Iguaçu - Policiais militares impediram a realização de um evento não autorizado conhecido como “Baile do México”, no bairro Jardim Pernambuco, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Três pessoas foram detidas durante a ação.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 20º BPM (Mesquita) chegaram ao local após um trabalho de inteligência identificar a preparação do evento. As equipes fizeram uma incursão na região antes do início da festa e interromperam a montagem.

Durante a operação, os policiais apreenderam uma réplica de pistola, um rádio transmissor e duas balanças de precisão. Após a ocorrência, a PM manteve um cerco fixo na região para reforçar o policiamento. O caso foi encaminhado para a 56ª DP (Comendador Soares), onde foram adotadas as medidas cabíveis. A defesa dos suspeitos foi procurada, mas não localizada. O espaço permanece à disposição.