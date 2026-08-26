Fiscais do Procon e da Sedcon encontraram irregularidades em clínicas veterinárias de Nova IguaçuReprodução/Sedcon
Duas clínicas veterinárias são interditadas durante fiscalização em Nova Iguaçu
Operação também apreendeu ração imprópria e medicamentos vencidos e identificou problemas estruturais e documentais nos estabelecimentos fiscalizados
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