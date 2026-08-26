Fiscais do Procon e da Sedcon encontraram irregularidades em clínicas veterinárias de Nova Iguaçu - Reprodução/Sedcon

Fiscais do Procon e da Sedcon encontraram irregularidades em clínicas veterinárias de Nova IguaçuReprodução/Sedcon

Publicado 26/08/2026 14:40

Nova Iguaçu - Duas clínicas veterinárias de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense , foram interditadas após uma fiscalização constatar a ausência de responsável técnico nas unidades. A operação foi realizada pela Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (Sedcon), pelo Procon-RJ e pelo Conselho Regional de Medicina Veterinária (CRMV).

Ao todo, oito estabelecimentos veterinários foram fiscalizados nas zonas Norte e Sudoeste do Rio de Janeiro e na Baixada Fluminense. A ação verificou as condições de funcionamento das unidades e a regularidade dos serviços prestados.

Em Nova Iguaçu, as duas clínicas permanecerão interditadas até que a situação relacionada à falta de responsável técnico seja regularizada. Os responsáveis pelos estabelecimentos também foram orientados a manter os cuidados com os animais que permanecem nos locais e a comunicar os tutores para que avaliem a necessidade de transferência.

Durante a operação, os agentes apreenderam 4,5 quilos de ração considerada imprópria para consumo, que estava sem informações sobre manipulação e validade. Também foram encontrados 64 mililitros de soluções injetáveis cujo prazo de validade havia terminado em julho de 2026.

A fiscalização identificou ainda problemas na estrutura e na conservação das unidades, como ausência de freezer para animais mortos, área de internação sem iluminação, termômetro quebrado em uma geladeira usada para armazenar vacinas, lixeiras sem identificação dos resíduos, ralo sem proteção e paredes com descascamento e infiltração.

Em um dos estabelecimentos, certificados e adesivos relacionados ao serviço de dedetização apresentavam datas futuras, segundo os fiscais. Diante dos indícios de irregularidade na documentação, o caso foi encaminhado aos órgãos competentes para apuração.

Também foram constatados produtos e medicamentos à venda sem indicação de preços, além de licenças sanitárias vencidas, ausência de certificado de aprovação do Corpo de Bombeiros, falta de registro no CRMV e ausência de autenticação do livro de reclamações.