Fiscais descartaram alimentos impróprios e identificaram várias irregularidades em mercado de Nova Iguaçu - Reprodução/Sedcon

Fiscais descartaram alimentos impróprios e identificaram várias irregularidades em mercado de Nova IguaçuReprodução/Sedcon

Publicado 28/08/2026 15:31

Nova Iguaçu - Mais de 50 quilos de alimentos considerados impróprios para consumo foram apreendidos durante uma fiscalização em mercados de Nova Iguaçu , na Baixada Fluminense. A operação reuniu agentes da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (Sedcon), do Procon-RJ e policiais do 20º BPM (Mesquita).

Entre os produtos recolhidos estavam pães, azeitonas, carnes e frios. Segundo a fiscalização, havia alimentos com a validade vencida, itens manipulados sem indicação de uma nova data de validade e produtos disponibilizados para manipulação direta pelos consumidores sem proteção adequada. O material foi descartado por funcionários dos mercados na presença dos fiscais.

Além das condições de armazenamento, manipulação e venda dos alimentos, as equipes inspecionaram a estrutura dos diferentes setores dos estabelecimentos e identificaram uma série de irregularidades. Em uma das câmaras de congelamento, foram constatados excesso de gelo no piso, pontos de ferrugem, piso quebrado na entrada, prateleiras de madeira e um ralo danificado, sem sifão e sem tela de proteção. Na câmara frigorífica, os fiscais também encontraram ferrugem e danos no piso. Já no espaço destinado aos laticínios, havia prateleiras de madeira e ralo sem grade de proteção.

Problemas semelhantes foram verificados na área de preparo do açougue, onde havia piso quebrado, ferrugem na janela e ralo sem sifão e sem tela. Na padaria, a fiscalização apontou danos e ferrugem no piso, prateleiras de estoque enferrujadas, porta de freezer quebrada, fiação elétrica exposta e paredes descascadas.

A área de manipulação de salgados apresentava ferrugem no piso e no rodapé, além de paredes descascadas e ralo sem sifão e sem tela de proteção. No setor destinado ao preparo do buffet, foi encontrado um ralo aberto.

Na lanchonete, os agentes verificaram lixeiras com o mecanismo de abertura por pedal quebrado. A fiscalização também constatou a ausência de uma balança de precisão no setor de hortifrúti para a pesagem dos produtos comercializados.

Em um dos mercados vistoriados, foram encontrados ainda cartazes de propaganda de cigarros e expositores de produtos fumígenos que, segundo a fiscalização, estavam em desacordo com a legislação vigente.