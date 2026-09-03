Agentes do 20º BPM apreenderam cocaína, celulares, cartões e dinheiro em ação em Nova Iguaçu - Reprodução/Polícia Militar

Agentes do 20º BPM apreenderam cocaína, celulares, cartões e dinheiro em ação em Nova Iguaçu Reprodução/Polícia Militar

Publicado 03/09/2026 16:48

Nova Iguaçu - Um homem foi preso durante uma ação da Polícia Militar no bairro Kennedy, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense . Segundo a corporação, ele foi abordado com 38 pinos de cocaína, dois celulares, dois cartões bancários e R$ 159,75 em dinheiro.

De acordo com a PM, agentes do 20º BPM (Mesquita) receberam informações de que um suspeito estaria atuando na região por meio do esquema conhecido como “disque-droga”, modalidade em que entorpecentes são entregues após pedidos feitos a distância.

Após levantamentos e monitoramento, os policiais localizaram o homem circulando em uma motocicleta. Durante a abordagem, a equipe encontrou o material em uma mochila que estava com o suspeito.

O homem e os itens apreendidos foram levados para a 58ª DP (Posse), onde a ocorrência foi apresentada. O material fornecido não informa se houve apreensão da motocicleta nem detalha a situação do suspeito após o registro na delegacia. A defesa do suspeito foi procurada, mas não localizada. O espaço permanece aberto à disposição.