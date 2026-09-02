Segundo Trens RJ, passagem tinha sido fechada, mas foi reaberta pela população do bairroReprodução/Trens RJ
Mulher de 66 anos morre após ser atingida por trem em Nova Iguaçu
Acidente ocorreu em acesso irregular à linha férrea no bairro da Luz, na Baixada Fluminense
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PM impede realização de baile não autorizado em Nova Iguaçu e detém três pessoas
Operação no Jardim Pernambuco apreendeu réplica de pistola, rádio transmissor e duas balanças de precisão
Fiscalização recolhe mais de 50 kg de alimentos impróprios em mercados de Nova Iguaçu
Ação encontrou produtos vencidos e problemas em áreas de armazenamento e preparo de alimentos nos estabelecimentos
Duas clínicas veterinárias são interditadas durante fiscalização em Nova Iguaçu
Operação também apreendeu ração imprópria e medicamentos vencidos e identificou problemas estruturais e documentais nos estabelecimentos fiscalizados
Dois homens são presos e fuzil e drogas são apreendidos em Nova Iguaçu
Policiais militares encontraram 430 papelotes de cocaína, munições e três rádios transmissores na comunidade Três Campos
PM é baleado durante confusão com policial penal em shopping de Nova Iguaçu
Polícia Civil apura as circunstâncias do disparo, ocorrido após desentendimento envolvendo vigilantes do estacionamento
Homem é preso suspeito de agredir, ameaçar e estuprar ex-companheira em Nova Iguaçu
Vítima procurou a 58ª DP após conseguir escapar e exame de corpo de delito confirmou lesões
Nova Iguaçu lança II Torneio de Xadrez da Rede Municipal
Evento será disputado nos dias 26 e 27 de novembro e vai reunir estudantes da rede municipal
Câmara de Nova Iguaçu aprova mudanças na estrutura da Secretaria de Ordem Pública
Reorganização prevê áreas de inteligência, corregedoria e ouvidoria sem aumento do número de cargos ou de despesas
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