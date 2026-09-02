Segundo Trens RJ, passagem tinha sido fechada, mas foi reaberta pela população do bairro - Reprodução/Trens RJ

Segundo Trens RJ, passagem tinha sido fechada, mas foi reaberta pela população do bairroReprodução/Trens RJ

Publicado 02/09/2026 09:59 | Atualizado 02/09/2026 10:00

Nova Iguaçu - Uma mulher de 66 anos morreu após ser atingida por um trem no bairro da Luz, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense . A vítima foi identificada como Rosimery Fernandes Lessa da Silva. O acidente aconteceu em uma passagem de nível irregular.

Segundo a Polícia Militar, agentes do Grupamento de Polícia Ferroviária (GPFer) foram acionados e preservaram o local até a realização da perícia, que ficou a cargo da Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

A TrensRJ informou que equipes da concessionária foram chamadas por volta das 15h30, depois que uma mulher acessou a linha férrea nas proximidades da estação. De acordo com a empresa, os funcionários acionaram os órgãos responsáveis pelo atendimento da ocorrência.

A concessionária afirmou que trabalha desde 20 de julho, com apoio das forças policiais, na reconstrução de um muro para impedir o acesso por uma passagem irregular na região. Segundo a TrensRJ, dois dias depois de o fechamento ter sido concluído, a passagem foi reaberta. A empresa informou que já fez um novo pedido para a reconstrução da estrutura.

A TrensRJ acrescentou que monitora passagens clandestinas ao longo da faixa ferroviária e promove ações de orientação sobre os riscos de acesso aos trilhos. A concessionária afirma que essas aberturas podem aumentar o risco de acidentes e prejudicar a circulação dos trens.

A empresa também ressaltou que a linha férrea é destinada exclusivamente à circulação das composições e defendeu a construção de passarelas e viadutos para permitir a travessia segura de pedestres.