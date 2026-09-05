Banda Celebrare é famosa por animar a plateia com sucessos que ultrapassam gerações de fãs - Divulgação

Banda Celebrare é famosa por animar a plateia com sucessos que ultrapassam gerações de fãsDivulgação

Publicado 05/09/2026 08:29

Nova Iguaçu - Depois de mais de dez anos longe dos palcos da Baixada Fluminense, a Banda Celebrare está de volta à região para uma apresentação especial em Nova Iguaçu. O show acontece no dia 19 de setembro, no Patronato São Vicente, durante a Festa da Primavera, evento que também celebra os 68 anos da instituição

Conhecida por transformar grandes sucessos nacionais e internacionais em uma verdadeira festa, a Celebrare retorna à Baixada para reencontrar antigos fãs e conquistar uma nova geração de admiradores.

O evento também marca o retorno dos produtores Rogério e Renato Lisboa à realização de grandes shows na Baixada Fluminense. A dupla está à frente da produção da apresentação e retoma a parceria com a região, trazendo novamente uma atração de grande porte para Nova Iguaçu.

A festa contará ainda com DJs antes e depois do show

O evento terá um importante caráter social. Quem participar estará contribuindo com o trabalho do Patronato São Vicente, instituição que atende gratuitamente 275 crianças, de 2 a 5 anos, em regime integral de creche.

Além da educação infantil, as crianças atendidas recebem quatro refeições diárias e contam com atendimento psicológico, pediátrico e odontológico. A instituição também oferece aulas de balé, judô e atividades culturais, em uma estrutura preparada para oferecer acolhimento, educação e desenvolvimento às crianças.

A Festa da Primavera será realizada no dia 19 de setembro (sábado) na Rua Governador Portela, nº 382, no Centro de Nova Iguaçu, em frente à Praça Santos Dumont.