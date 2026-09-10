Agentes da DRFC-BF cumpriram mandado de prisão contra ladrão de cargas na Baixada Fluminense Reprodução/Polícia Civil
Investigado por roubos de cargas é preso em ação policial na Baixada Fluminense
"Memel da Kelson", era alvo de mandado de prisão e é citado em investigações conduzidas pela Polícia Civil
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