Agentes da DRFC-BF cumpriram mandado de prisão contra ladrão de cargas na Baixada Fluminense - Reprodução/Polícia Civil

Agentes da DRFC-BF cumpriram mandado de prisão contra ladrão de cargas na Baixada Fluminense Reprodução/Polícia Civil

Publicado 10/09/2026 09:41 | Atualizado 10/09/2026 09:42

Nova Iguaçu - Emanuel Fernandes dos Santos, conhecido como “Memel da Kelson”, foi preso durante uma ação da Delegacia de Roubos e Furtos de Cargas da Baixada Fluminense (DRFC-BF) com o 34º BPM. Segundo a Polícia Civil, ele era alvo de um mandado de prisão e é investigado por envolvimento em roubos de cargas na Baixada Fluminense

De acordo com as investigações, Emanuel é citado em diferentes procedimentos que apuram a atuação de criminosos oriundos da comunidade da Kelson. A Polícia Civil informou ainda que ele foi reconhecido como autor de roubos de cargas em pelo menos dois inquéritos conduzidos pela DRFC-BF.

A apuração aponta que o investigado participava de roubos de cargas praticados por integrantes de uma organização criminosa que atua na região. Segundo a Polícia Civil, ele também teria atuado com Edgar Alves de Andrade, conhecido como “Doca”, e Fabiano da Silva Gonçalves, o “FB da Kelson”, apontados pela corporação como integrantes do grupo investigado.

A prisão ocorreu a partir de trabalhos de investigação e inteligência realizados pelas forças de segurança no combate aos roubos de cargas na Baixada Fluminense. Após os procedimentos legais, Emanuel Fernandes dos Santos será encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça. A defesa do suspeito foi procurada, mas não localizada. O espaço permanece aberto à disposição.