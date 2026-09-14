Agentes do 20º BPM recuperaram carro roubado e apreenderam simulacro e celulares em ação realizada em Nova IguaçuReprodução/Polícia Militar
PM recupera carro roubado e prende suspeito em Nova Iguaçu
Homem foi abordado no Centro da cidade com simulacro de pistola e dois celulares, segundo a Polícia Militar
Moto roubada é rastreada por GPS e dois homens são presos em Nova Iguaçu
Veículo havia sido levado horas antes em Belford Roxo e localização permitiu ação conjunta das polícias Civil e Militar em Miguel Couto
Equipes da Prefeitura de Nova Iguaçu apreendem 47 aves silvestres mantidas irregularmente em casa em Vila de Cava
Os animais não possuíam a documentação exigida para serem mantidos no local
Nova Iguaçu terá o maior sistema de reservatórios de águas pluviais do estado
Projeto prevê quatro novos piscinões e a revitalização de um quinto, com capacidade para armazenar 346 milhões de litros de água da chuva
Apartamentos do Minha Casa, Minha Vida são anunciados para venda antes de beneficiários receberem as chaves em Nova Iguaçu
Pelas regras do programa e dos contratos, negociação direta não transfere a propriedade nem assegura direito sobre imóvel
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Aves silvestres são apreendidas em operação em Nova Iguaçu
Animais estavam em gaiolas dentro de uma vasa na Vila de Cava
Hospital Geral de Nova Iguaçu precisa de doadores de sangue
Doações de O positivo e O negativo são as mais urgentes neste momento
Câmara de Nova Iguaçu aprova Plano Diretor e quatro projetos em segunda votação
Proposta busca fortalecer ações de prevenção e monitoramento diante de eventos climáticos que possam colocar a população em situação de risco
Alunos da rede municipal de Nova Iguaçu conquistam os dois primeiros lugares em concurso literário
uiz Felipe Oliveira, da Escola Municipal Enilza Barros dos Santos Chiconelli, ficou em primeiro lugar, seguido por Arthur Siqueira, da Escola Municipal Nicanor Gonçalves Pereira
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