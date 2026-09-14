Agentes do 20º BPM recuperaram carro roubado e apreenderam simulacro e celulares em ação realizada em Nova Iguaçu - Reprodução/Polícia Militar

Agentes do 20º BPM recuperaram carro roubado e apreenderam simulacro e celulares em ação realizada em Nova IguaçuReprodução/Polícia Militar

Publicado 14/09/2026 11:27

Policiais militares recuperaram um carro roubado e prenderam um homem em flagrante no Centro de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense . Segundo a Polícia Militar, a abordagem ocorreu após equipes do 20º BPM (Mesquita) montarem um cerco para localizar o veículo.

Durante patrulhamento na região, os agentes receberam informações de que um automóvel roubado estaria circulando pelas ruas da cidade. A partir dos dados, as equipes iniciaram buscas e organizaram um cerco tático.

O veículo foi localizado e interceptado na Rua Professor Paris. De acordo com a PM, durante a abordagem, os policiais encontraram com o suspeito um simulacro de pistola e dois aparelhos celulares.

Um dos telefones apreendidos pertencia à vítima do roubo, conforme informado pela corporação. O automóvel também foi recuperado e encaminhado para a delegacia.

A ocorrência foi registrada na 52ª DP (Nova Iguaçu), onde o homem permaneceu preso. O caso será investigado pela Polícia Civil. A defesa do suspeito foi procurada, mas não localizada até o fechamento da reportagem. O espaço permanece aberto à disposição para futuras manifestações