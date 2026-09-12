Hospital Geral de Nova Iguaçu precisa de doadores de sangue - Divulgação/Prefeitura de Nova Iguaçu

Hospital Geral de Nova Iguaçu precisa de doadores de sangueDivulgação/Prefeitura de Nova Iguaçu

Publicado 12/09/2026 13:26

Hospital Geral de Nova Iguaçu (HGNI) está com os estoques baixos e convoca a população para doar e reforçar as reservas. Todos os tipos sanguíneos são necessários, mas as doações de O positivo e O negativo são as mais urgentes neste momento.



A queda no número de doadores costuma ser maior em períodos frios e chuvosos, mas a necessidade de sangue nos hospitais não diminui.



Em média, o hospital realiza mais de 600 cirurgias por mês. Para manter o abastecimento adequado, o Banco de Sangue precisa receber pelo menos 900 doações mensais.



O secretário municipal de Saúde, Luiz Carlos Nobre Cavalcanti, reforçou a importância da participação da população para recuperar os estoques e garantir o atendimento aos pacientes que precisam de transfusão.



“Doar sangue é um gesto simples, que leva poucos minutos, mas pode representar uma nova chance para quem está lutando pela vida. Neste momento em que os estoques estão baixos, fazemos um apelo para que a população se mobilize. Cada doação é importante e pode salvar vidas. Se você puder doar, venha até o hospital realizar esse gesto de solidariedade”, convocou. O Banco de Sangue do(HGNI) está com os estoques baixos e convoca a população para doar e reforçar as reservas. Todos os tipos sanguíneos são necessários, mas as doações de O positivo e O negativo são as mais urgentes neste momento.A queda no número de doadores costuma ser maior em períodos frios e chuvosos, mas a necessidade de sangue nos hospitais não diminui. No HGNI, principal emergência de portas abertas da Baixada Fluminense, são atendidos diariamente pacientes vítimas de acidentes, traumas e outros casos que podem exigir cirurgias de emergência e transfusões. Em média, o hospital realiza mais de 600 cirurgias por mês. Para manter o abastecimento adequado, o Banco de Sangue precisa receber pelo menos 900 doações mensais.O secretário municipal de Saúde, Luiz Carlos Nobre Cavalcanti, reforçou a importância da participação da população para recuperar os estoques e garantir o atendimento aos pacientes que precisam de transfusão.é um gesto simples, que leva poucos minutos, mas pode representar uma nova chance para quem está lutando pela vida. Neste momento em que os estoques estão baixos, fazemos um apelo para que a população se mobilize. Cada doação é importante e pode salvar vidas. Se você puder doar, venha até o hospital realizar esse gesto de solidariedade”, convocou.

Transporte gratuito para grupos



Para facilitar o acesso dos doadores, o HGNI disponibiliza transporte gratuito para grupos de quatro a 15 pessoas. O serviço atende moradores de Nova Iguaçu e de cidades vizinhas.



O agendamento deve ser feito com pelo menos três dias de antecedência pelos telefones (21) 97612-1648 ou (21) 99695-7470.



O Banco de Sangue funciona de segunda a sábado, das 7h às 12h30.



Principais requisitos para doar sangue

– Apresentar documento de identificação com foto;

– Ter entre 16 e 69 anos. Maiores de 60 anos devem já ter realizado uma doação anteriormente;

– Estar em boas condições de saúde;

– Pesar mais de 50 kg;

– Não ingerir bebida alcoólica nas 12 horas anteriores à doação;

– Não é necessário estar em jejum, mas recomenda-se evitar alimentos gordurosos nas três horas anteriores à doação;

– Quem teve sintomas de gripe ou resfriado deve aguardar dez dias após o fim do tratamento medicamentoso;

– Pessoas vacinadas devem aguardar 48 horas para doar;

– Quem fez tatuagem ou piercing deve aguardar 12 meses para doar, exceto piercing em língua ou região genital, para os quais é necessário aguardar um ano após a retirada;

– Diabéticos devem estar com a glicose controlada e não fazer uso de insulina;

– Quem realizou endoscopia ou colonoscopia deve aguardar seis meses;

– Não ter doença de Chagas ou infecção sexualmente transmissível.