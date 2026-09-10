Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprovou isenção de taxas para templos religiosos na última semanaDivulgação
Câmara de Nova Iguaçu aprova Plano Diretor e quatro projetos em segunda votação
Proposta busca fortalecer ações de prevenção e monitoramento diante de eventos climáticos que possam colocar a população em situação de risco
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Alunos da rede municipal de Nova Iguaçu conquistam os dois primeiros lugares em concurso literário
uiz Felipe Oliveira, da Escola Municipal Enilza Barros dos Santos Chiconelli, ficou em primeiro lugar, seguido por Arthur Siqueira, da Escola Municipal Nicanor Gonçalves Pereira
Investigado por roubos de cargas é preso em ação policial na Baixada Fluminense
"Memel da Kelson", era alvo de mandado de prisão e é citado em investigações conduzidas pela Polícia Civil
Casa da Juventude abre inscrições para oficinas gratuitas em Nova Iguaçu
Jovens de 15 a 29 anos inscritos no CadÚnico podem se inscrever nas atividades de DJ, dança, teatro e grafite
Escola Municipal de Nova Iguaçu cria moeda própria e mercado fictício para ensinar educação financeira
Iniciativa trabalha conceitos como planejamento, economia, consumo consciente e tomada de decisão
Banda Celebrare volta à Baixada Fluminense após 10 anos com show em Nova Iguaçu
Festa da Primavera celebra os 68 anos do Patronato São Vicente e reúne música, dança e solidariedade
Homem é preso com 38 pinos de cocaína em Nova Iguaçu
Suspeito foi abordado por policiais militares enquanto circulava de motocicleta no bairro Kennedy
Câmara de Nova Iguaçu aprova projeto que amplia restrição para condenados por violência doméstica
Proposta altera dispositivos da Lei Municipal nº 5.072/2023, que impede a nomeação para cargos em comissão de pessoas condenadas
Mulher de 66 anos morre após ser atingida por trem em Nova Iguaçu
Acidente ocorreu em acesso irregular à linha férrea no bairro da Luz, na Baixada Fluminense
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