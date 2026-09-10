Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprovou isenção de taxas para templos religiosos na última semana - Divulgação

Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprovou isenção de taxas para templos religiosos na última semanaDivulgação

Publicado 10/09/2026 11:35

Nova Iguaçu - A Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprovou, nesta semana, em segunda discussão, uma série de projetos de lei voltados para áreas como prevenção de riscos climáticos, proteção animal e saúde pública. Na mesma sessão, os vereadores também aprovaram, em segunda votação, a mensagem do Poder Executivo que trata do Plano Diretor da cidade.

Entre as matérias aprovadas está o projeto qque institui o Programa Municipal de Alerta e Monitoramento Comunitário de Riscos Climáticos Ambientais. A proposta busca fortalecer ações de prevenção e monitoramento diante de eventos climáticos que possam colocar a população em situação de risco.

Também foi aprovado, o projeto de autoria do vereador Camu que institui a Campanha Permanente de Conscientização contra Maus-Tratos aos Animais no Município de Nova Iguaçu, estabelecendo ações de conscientização e informação sobre a proteção e o bem-estar animal.

Na área da saúde, os vereadores aprovaram o projeto do vereador Douglas Nadaes que autoriza a prescrição da ozonioterapia como tratamento médico de caráter complementar no município de Nova Iguaçu.

Outro projeto aprovado foi o do vereador Thadeu do Marcos Fernandes, que autoriza a instituição do Programa Municipal de Proteção aos Profissionais da Saúde das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Nova Iguaçu. A iniciativa tem como objetivo contribuir para a segurança dos trabalhadores que atuam nas unidades de atendimento de urgência e emergência.

Plano Diretor também avança

Ainda durante a sessão, os vereadores aprovaram a mensagem encaminhada pelo Poder Executivo referente ao Plano Diretor de Nova Iguaçu. O instrumento estabelece diretrizes para o desenvolvimento e o ordenamento territorial da cidade, orientando políticas públicas relacionadas ao crescimento urbano e à ocupação do município.

Presidente reforça preocupação com enchentes

Durante os trabalhos, o presidente da Câmara Municipal, Dr. Marcio Guerreiro, também fez um apelo ao governador interino do Estado para que o programa Limpa Rio continue sendo realizado em Nova Iguaçu.

A preocupação com a prevenção de enchentes e alagamentos permanece entre as prioridades do Legislativo, especialmente diante dos impactos que as chuvas fortes podem provocar em diferentes regiões da cidade. O pedido pela continuidade das ações de limpeza e manutenção dos rios e canais busca contribuir para a redução dos riscos para a população.