Agentes da 58ª DP e do 20º BPM capturaram suspeitos de roubo e receptação em Miguel Couto, em Nova Iguaçu Reprodução/Polícia Civil

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Aline Martins
Dois homens foram presos em flagrante em Miguel Couto, Nova Iguaçu, após uma motocicleta roubada em Belford Roxo ser localizada por meio de rastreamento por GPS. Segundo a Polícia Civil, os suspeitos foram autuados por roubo e receptação, conforme a participação atribuída a cada um.
A operação reuniu agentes da 58ª DP (Posse) e policiais militares do 20º BPM (Mesquita). As buscas começaram depois que a vítima conseguiu identificar pelo sistema de localização onde estava a motocicleta, roubada horas antes.
Com as informações obtidas pelo rastreamento, as equipes realizaram diligências e montaram um cerco na região indicada. Durante a ação, os policiais localizaram inicialmente o homem apontado como responsável pela receptação da motocicleta.
A continuidade das buscas levou os agentes até outro suspeito, identificado pela investigação como um dos envolvidos diretamente no roubo.
Suspeito confessou participação, diz Polícia Civil
De acordo com a Polícia Civil, um dos homens presos confessou ter participado do assalto. A corporação informou ainda que o crime teria sido praticado com um simulacro de arma de fogo.
Durante as diligências, os agentes também localizaram a motocicleta que, segundo a polícia, teria sido utilizada pelos criminosos durante o roubo. O veículo foi apreendido e posteriormente reconhecido pela vítima.
Os dois homens foram levados para a delegacia e autuados em flagrante pelos crimes de roubo e receptação, de acordo com a participação atribuída a cada suspeito. Após os procedimentos policiais, ambos foram encaminhados ao sistema prisional, onde ficaram à disposição da Justiça. A defesa dos suspeitos foi procurada, mas não localizada. O espaço permanece aberto à disposição.