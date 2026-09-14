Agentes da 58ª DP e do 20º BPM capturaram suspeitos de roubo e receptação em Miguel Couto, em Nova Iguaçu - Reprodução/Polícia Civil

Agentes da 58ª DP e do 20º BPM capturaram suspeitos de roubo e receptação em Miguel Couto, em Nova Iguaçu Reprodução/Polícia Civil

Publicado 14/09/2026 18:19

Dois homens foram presos em flagrante em Miguel Couto, Nova Iguaçu , após uma motocicleta roubada em Belford Roxo ser localizada por meio de rastreamento por GPS. Segundo a Polícia Civil, os suspeitos foram autuados por roubo e receptação, conforme a participação atribuída a cada um.

A operação reuniu agentes da 58ª DP (Posse) e policiais militares do 20º BPM (Mesquita). As buscas começaram depois que a vítima conseguiu identificar pelo sistema de localização onde estava a motocicleta, roubada horas antes.

Com as informações obtidas pelo rastreamento, as equipes realizaram diligências e montaram um cerco na região indicada. Durante a ação, os policiais localizaram inicialmente o homem apontado como responsável pela receptação da motocicleta.

A continuidade das buscas levou os agentes até outro suspeito, identificado pela investigação como um dos envolvidos diretamente no roubo.

Suspeito confessou participação, diz Polícia Civil

De acordo com a Polícia Civil, um dos homens presos confessou ter participado do assalto. A corporação informou ainda que o crime teria sido praticado com um simulacro de arma de fogo.

Durante as diligências, os agentes também localizaram a motocicleta que, segundo a polícia, teria sido utilizada pelos criminosos durante o roubo. O veículo foi apreendido e posteriormente reconhecido pela vítima.

Os dois homens foram levados para a delegacia e autuados em flagrante pelos crimes de roubo e receptação, de acordo com a participação atribuída a cada suspeito. Após os procedimentos policiais, ambos foram encaminhados ao sistema prisional, onde ficaram à disposição da Justiça. A defesa dos suspeitos foi procurada, mas não localizada. O espaço permanece aberto à disposição.