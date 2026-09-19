Mercadorias roubadas já estavam destinadas às feiras do Rio, segundo a polícia Civil - Divulgação/Reprodução Polícia Civil

Mercadorias roubadas já estavam destinadas às feiras do Rio, segundo a polícia CivilDivulgação/Reprodução Polícia Civil

Publicado 19/09/2026 20:31

A Polícia Civil deflagrou, nesta sexta-feira (18), uma operação contra uma rede de receptadores de cargas roubadas que atuaria em diferentes pontos do Rio de Janeiro e da Baixada Fluminense. Agentes da 38ª DP (Brás de Pina) cumpriram nove mandados de busca e apreensão na Pavuna, na Zona Norte do Rio, e nos municípios de São João de Meriti, Nova Iguaçu, Queimados e Belford Roxo.

Durante as diligências, foram apreendidas dezenas de mercadorias impróprias para o consumo e fora da validade. As investigações começaram depois que uma representante de uma empresa comunicou o desaparecimento de mercadorias durante um serviço de transporte contratado mediante fraude.

Segundo a apuração, um dos envolvidos teria se apresentado como representante de uma empresa que oferecia caminhão, motorista e ajudante para realizar as entregas. Após o início do serviço, clientes informaram que os produtos não haviam sido recebidos. A empresa também identificou que os recibos de entrega apresentavam carimbos falsificados.

A partir do trabalho de inteligência, os policiais identificaram representantes de estabelecimentos comerciais que teriam recebido as cargas provenientes do crime, além de pessoas envolvidas na operação de transporte. Pelo menos seis pessoas foram identificadas como possíveis integrantes do esquema.

As diligências apontaram indícios dos crimes de furto mediante abuso de confiança, receptação qualificada e associação criminosa. As medidas judiciais buscam apreender materiais que possam contribuir para a investigação, esclarecer a participação de cada envolvido e identificar outros integrantes da rede.

A ação integra a segunda fase da Operação Torniquete, que tem como objetivo combater roubo, furto e receptação de cargas e veículos. Segundo a Polícia Civil, esses crimes financiam atividades de organizações criminosas, incluindo disputas territoriais e pagamentos a familiares de integrantes de facções.

Desde setembro de 2024, a operação contabiliza 1.110 presos e a recuperação de cargas e veículos avaliados em mais de R$ 56 milhões. As ações também já ultrapassam R$ 70 milhões em pedidos de bloqueio de bens e valores.