Entre janeiro e setembro deste ano, as unidades que já ofereciam atendimento noturno registraram juntas 57.570 atendimentos - Divulgação

Entre janeiro e setembro deste ano, as unidades que já ofereciam atendimento noturno registraram juntas 57.570 atendimentosDivulgação

Publicado 17/09/2026 13:41

Quem trabalha ou estuda durante o dia ganhou mais uma opção de atendimento de saúde à noite em Nova Iguaçu . A Clínica da Família Myriam da Rocha Azeredo, na Cerâmica, passou a funcionar de segunda a sexta-feira, das 8h às 22h. Com a ampliação, a Prefeitura chega a sete unidades de saúde com atendimento até as 22h, em diferentes regiões do município.

A procura pelo serviço também vem crescendo. Entre janeiro e setembro deste ano, as unidades que já ofereciam atendimento noturno registraram juntas 57.570 atendimentos. Em agosto, foram 9.942, mais que o dobro dos 4.809 registrados em janeiro, mostrando o aumento pelos serviços oferecidos fora do horário convencional.

“Tem muita gente que sai cedo de casa para trabalhar, passa o dia inteiro fora e só consegue parar à noite. Essa pessoa também precisa de atendimento e não pode ficar sem assistência porque não conseguiu chegar à unidade durante o horário convencional. É por isso que estamos ampliando o funcionamento até as 22h. Queremos uma saúde que esteja cada vez mais perto da vida das pessoas, que entenda a rotina delas e ofereça atendimento no horário em que elas realmente conseguem procurar”, destaca o secretário municipal de Saúde, Luiz Carlos Nobre Cavalcanti.

Além do funcionamento regular, das 8h às 17h, as unidades mantêm serviços no período noturno, das 17h às 22h. Entre os atendimentos disponíveis estão consultas com clínico e odontologista, vacinação, curativos, marcação de exames e outros serviços da atenção básica.

A ampliação do atendimento começou em novembro de 2023, na Policlínica Santa Rita. Em 2024, chegou à Clínica da Família Vila Operária e, no ano seguinte, à Clínica da Família Dr. Marco Pólo de Gouveia Pereira, no Ambaí. Em 2026, o serviço foi ampliado para outras quatro unidades: Dolores Delfino Gomes, na Prata, em maio; Edi Pinto da Silva, em julho; KM 32, em agosto; e, agora, Myriam da Rocha Azeredo, na Cerâmica.

Confira as unidades com atendimento até as 22h:

Clínica da Família Vila Operária

Rua Nair Dias, nº 880 – Vila Operária

Horário: 8h às 22h

Clínica da Família Dolores Delfino Gomes (antiga UBS da Prata)

Rua do Ouvidor, s/nº – Prata

Horário: 8h às 22h

Clínica da Família KM 32

Estrada Rio-São Paulo (BR-465)

Horário: 8h às 22h

Clínica da Família Myriam da Rocha Azeredo

Rua Aristotelina Mariano de Souza, nº 406 – Cerâmica

Horário: 8h às 22h

Clínica da Família Dr. Marco Pólo de Gouveia Pereira (Ambaí)

Henrique Duque Estrada Maya, nº 3357 – Ambaí

Horário: 8h às 22h

Policlínica Santa Rita

Rua Filomena Coelho, nº 347 – Santa Rita

Horário: 8h às 22h

Policlínica Edi Pinto da Silva (antiga UBS Santa Clara – Vila Nova)

Rua Dom Pedro I, nº 10 – Santa Clara

Horário: 8h às 22h