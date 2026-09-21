Cerimônia, Promovida gratuitamente pela Prefeitura, oficializou a união de 36 casais - Divulgação

Cerimônia, Promovida gratuitamente pela Prefeitura, oficializou a união de 36 casaisDivulgação

Publicado 21/09/2026 17:20

Do ônibus para o altar. Foi assim que começou a história de amor de Andrea de Oliveira, de 54 anos, e Anderson Pereira, de 47. Oito anos depois daquele primeiro encontro, os dois disseram “sim” no último fim de semana, durante o Casamento Comunitário realizado no TopShopping, em Nova Iguaçu. Promovida gratuitamente pela Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), a cerimônia oficializou a união de 36 casais.

Para Andrea e Anderson, porém, chegar ao altar significou também celebrar uma trajetória marcada por um diagnóstico de câncer, tratamentos e pela escolha de permanecer juntos quando a vida colocou o relacionamento à prova. Os dois se conheceram em um ônibus, trocaram contatos e começaram a se aproximar.

Cerca de um ano depois, quando já moravam juntos, Andrea descobriu que tinha câncer de ovário. Diante do diagnóstico, ela temeu que a doença pudesse colocar fim ao relacionamento e decidiu contar tudo a Anderson, deixando que ele escolhesse se permaneceria ao seu lado. “Eu fui bem clara, não cobrei nada sobre o relacionamento e deixei a escolha na mão dele. E ele disse: ‘estou com você até o fim’”, lembrou Andrea.



A decisão ganhou ainda mais importância nos meses seguintes. O tratamento aconteceu durante a pandemia, quando a cirurgia precisou esperar. Depois vieram as internações e as sessões de quimioterapia. Com a queda dos cabelos provocada pelo tratamento, Andrea passou a esconder a cabeça com toucas e lenços até que, um dia, decidiu mostrar a Anderson como estava.



“Eu tinha muita vergonha. Até que um dia acabei cedendo ao pedido dele para tirar a touca e ele falou: ‘Você está tão linda quanto uma atriz internacional’. Nesse momento eu pensei: ele é o cara!”, contou.



O casamento já fazia parte dos planos do casal, mas ainda não havia uma data ou uma forma de tornar o sonho possível. Quando soube do Casamento Comunitário, Andrea decidiu fazer a inscrição sem contar ao companheiro. A confirmação de que os dois haviam sido selecionados veio pelo celular e surpreendeu Anderson.



“Foi uma surpresa muito boa. Nós já queríamos casar, mas não sabíamos quando nem como íamos conseguir. Depois de tudo que a gente passou juntos, estar aqui hoje tem um significado muito grande. É uma grande vitória pela nossa trajetória”, celebrou.



Em sua quarta edição, o Casamento Comunitário reuniu casais de Nova Iguaçu para oficializar gratuitamente suas uniões. A cerimônia contou com a presença de familiares, testemunhas e convidados, além do prefeito Dudu Reina e da vice-prefeita, Dra. Roberta Teixeira. Fundado em 2022, o projeto já uniu mais de 150 casais.



A preparação para o grande dia começou três meses antes. Após o sorteio, os casais passaram a ser acompanhados pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS), responsável pela organização da iniciativa. Além da certidão de casamento, os noivos receberam uma programação especial de cuidados de beleza na semana da cerimônia, com serviços de pré-wedding. Neste domingo, também tiveram café da manhã e, antes da cerimônia, maquiagem e penteado para as noivas.



Para a secretária municipal de Assistência Social, Elaine Medeiros, acompanhar a concretização do sonho de tantos casais é justamente o que dá sentido ao projeto.



“O Casamento Comunitário é muito mais do que uma cerimônia. É a oportunidade de realizar o sonho de muitos casais que desejam oficializar sua união, mas não têm condições financeiras para isso. É um gesto de cidadania, dignidade e valorização das famílias, mostrando que o direito de celebrar o amor e construir uma história juntos deve estar ao alcance de todos”, destacou Elaine. “Que este dia seja o começo de uma nova caminhada, com muito amor, respeito, companheirismo e esperança”, concluiu.