Criminoso com suspeita de integrar o Comando vermelho foi preso em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense - Divulgação

Criminoso com suspeita de integrar o Comando vermelho foi preso em Nova Iguaçu, na Baixada FluminenseDivulgação

Publicado 23/09/2026 14:07





De acordo com a Polícia Civil, o suspeito é investigado por envolvimento no roubo de uma motocicleta ocorrido em agosto de 2025, também em Nova Iguaçu. Durante o crime, a vítima foi atingida por um disparo de arma de fogo.



As investigações apontaram a participação do homem no roubo, e a Justiça expediu um mandado de prisão preventiva contra ele. O material divulgado não informa a data em que a ordem judicial foi expedida nem apresenta detalhes sobre as circunstâncias que levaram os investigadores a identificar o suspeito.

Um homem de 20 anos, apontado pela Polícia Civil como integrante do Comando Vermelho, foi preso em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense . Contra ele havia um mandado de prisão preventiva pelo crime de roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo. A prisão foi realizada por agentes da 50ª DP (Itaguaí).De acordo com a Polícia Civil, o suspeito é investigado por envolvimento no roubo de uma motocicleta ocorrido em agosto de 2025, também em Nova Iguaçu. Durante o crime, a vítima foi atingida por um disparo de arma de fogo.As investigações apontaram a participação do homem no roubo, e a Justiça expediu um mandado de prisão preventiva contra ele. O material divulgado não informa a data em que a ordem judicial foi expedida nem apresenta detalhes sobre as circunstâncias que levaram os investigadores a identificar o suspeito.

Roubo ocorreu em agosto de 2025



Segundo as informações da investigação, o crime que deu origem ao mandado aconteceu em agosto do ano passado. Na ocasião, uma motocicleta foi roubada em Nova Iguaçu e a vítima acabou baleada durante a ação.



A Polícia Civil atribui ao suspeito participação no crime e o investiga por roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo. As informações disponibilizadas sobre o caso não esclarecem qual teria sido especificamente a atuação dele durante o roubo nem se outras pessoas participaram da ação.



Também não foram divulgados detalhes sobre o estado de saúde da vítima após ter sido atingida pelo disparo. O material fornecido não informa ainda se a motocicleta roubada foi posteriormente recuperada.



Além da investigação relacionada ao roubo da motocicleta, a Polícia Civil aponta o homem de 20 anos como integrante do Comando Vermelho. A informação sobre a suposta ligação com a facção é atribuída às autoridades responsáveis pelo caso. O material divulgado não apresenta detalhes sobre a atuação que seria exercida pelo suspeito dentro