Criminoso com suspeita de integrar o Comando vermelho foi preso em Nova Iguaçu, na Baixada FluminenseDivulgação

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Aline Martins
Um homem de 20 anos, apontado pela Polícia Civil como integrante do Comando Vermelho, foi preso em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Contra ele havia um mandado de prisão preventiva pelo crime de roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo. A prisão foi realizada por agentes da 50ª DP (Itaguaí).

De acordo com a Polícia Civil, o suspeito é investigado por envolvimento no roubo de uma motocicleta ocorrido em agosto de 2025, também em Nova Iguaçu. Durante o crime, a vítima foi atingida por um disparo de arma de fogo.

As investigações apontaram a participação do homem no roubo, e a Justiça expediu um mandado de prisão preventiva contra ele. O material divulgado não informa a data em que a ordem judicial foi expedida nem apresenta detalhes sobre as circunstâncias que levaram os investigadores a identificar o suspeito.
Roubo ocorreu em agosto de 2025

Segundo as informações da investigação, o crime que deu origem ao mandado aconteceu em agosto do ano passado. Na ocasião, uma motocicleta foi roubada em Nova Iguaçu e a vítima acabou baleada durante a ação.

A Polícia Civil atribui ao suspeito participação no crime e o investiga por roubo qualificado pelo emprego de arma de fogo. As informações disponibilizadas sobre o caso não esclarecem qual teria sido especificamente a atuação dele durante o roubo nem se outras pessoas participaram da ação.

Também não foram divulgados detalhes sobre o estado de saúde da vítima após ter sido atingida pelo disparo. O material fornecido não informa ainda se a motocicleta roubada foi posteriormente recuperada.

Além da investigação relacionada ao roubo da motocicleta, a Polícia Civil aponta o homem de 20 anos como integrante do Comando Vermelho. A informação sobre a suposta ligação com a facção é atribuída às autoridades responsáveis pelo caso. O material divulgado não apresenta detalhes sobre a atuação que seria exercida pelo suspeito dentro