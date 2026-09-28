A operação foi ampliada e equipes trabalham simultaneamente em diferentes regiões do município - Divulgação

A operação foi ampliada e equipes trabalham simultaneamente em diferentes regiões do municípioDivulgação

Publicado 28/09/2026 17:01

Prefeitura de Nova Iguaçu intensificou, nesta segunda-feira (28), a operação tapa-buraco em diferentes regiões do município após um período de chuvas frequentes ao longo de setembro. Equipes da Subsecretaria da Cidade aproveitaram o tempo firme para realizar reparos em trechos do pavimento afetados pela combinação entre o volume de chuva e o fluxo intenso de veículos.

Segundo a prefeitura, Nova Iguaçu registrou mais de 300 milímetros de chuva em aproximadamente 20 dias. As condições meteorológicas limitaram a realização dos reparos durante parte do mês, já que a aplicação da massa asfáltica precisa ser feita com o solo seco para evitar comprometimento do serviço.

Com a melhora do tempo, equipes passaram a trabalhar simultaneamente em diferentes pontos. Entre os locais atendidos estão a Rua Estados Unidos, a Via Light, trechos de Austin e o entorno do Centro de Miguel Couto. De acordo com o município, as áreas foram mapeadas considerando as condições do pavimento e a necessidade de intervenção.

O subsecretário da Cidade, Rodrigo Gatto, afirmou que as chuvas praticamente diárias reduziram a capacidade operacional durante setembro. “Eu não posso colocar asfalto com solo molhado, chovendo, mas estamos aproveitando todas as janelas de tempo firme”, explicou.

Em períodos sem chuva, conforme a prefeitura, a operação utiliza, em média, cerca de 100 toneladas de massa asfáltica por semana. O material é distribuído entre os pontos identificados como prioritários.

Intervenções e vazamentos afetam pavimento

Além das condições climáticas e do tráfego de veículos, intervenções em redes de abastecimento de água, vazamentos e serviços em manilhas também podem contribuir para danos ao asfalto.

A prefeitura informou que mantém tratativas com a Águas do Rio para a recomposição do pavimento em locais onde a concessionária realizou intervenções na rede de abastecimento. Esses pontos estão sendo mapeados e acompanhados pelo município.

Uma operação específica também está prevista para a Rua Bernardino de Melo, que, segundo a administração municipal, recebeu diversas intervenções da concessionária. A previsão é realizar no local um trabalho mais amplo, com retirada do pavimento antigo e execução de uma nova pavimentação.

De acordo com Rodrigo Gatto, o volume de chuva registrado no mês, associado ao movimento nas principais vias, acelerou o desgaste. “As nossas vias principais têm um fluxo muito intenso. Junto com esse volume de chuva que tivemos em setembro, isso acabou acelerando a deterioração do pavimento”, afirmou.

Com a redução das chuvas, a prefeitura informou que pretende continuar utilizando os períodos de tempo firme para ampliar os reparos e avançar sobre os trechos considerados mais comprometidos da malha viária municipal.