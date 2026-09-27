Maconha e cocaína apreendidas - Reprodução/Polícia Militar

Maconha e cocaína apreendidas Reprodução/Polícia Militar

Publicado 27/09/2026 15:33

Dois homens foram detidos por policiais militares , no último sábado, durante uma ação contra o tráfico de drogas no Morro da Caixa D’Água, no bairro K11, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Segundo a Polícia Militar, os suspeitos tentaram fugir ao perceber a presença dos agentes, mas foram alcançados.

A ação foi realizada por equipes do 20º BPM (Mesquita), responsável pelo policiamento na região. Durante o patrulhamento na comunidade, os policiais teriam identificado os dois homens em atitude considerada suspeita.

De acordo com a corporação, a dupla iniciou uma tentativa de fuga após perceber a aproximação dos agentes. Os policiais fizeram o acompanhamento e conseguiram alcançar e deter os dois suspeitos. As circunstâncias da abordagem e a distância percorrida durante a tentativa de fuga não foram detalhadas nas informações divulgadas sobre a ocorrência.

Polícia apreendeu maconha, cocaína e rádios

Durante a ação, os policiais apreenderam seis pinos de cocaína e 64 trouxinhas de maconha. Também foram recolhidos dois rádios transmissores e um carregador de rádio. A Polícia Militar não informou o peso total das drogas apreendidas nem detalhou se o material estava dividido entre os dois homens ou concentrado com apenas um deles.

Os rádios transmissores também foram encaminhados para a delegacia e passaram a integrar o material relacionado à ocorrência. A corporação não divulgou informações sobre eventuais inscrições ou identificações encontradas nas embalagens das drogas.

Caso foi encaminhado para a 52ª DP

Após a abordagem, os dois homens foram levados pelos policiais para a 52ª DP (Nova Iguaçu), juntamente com o material apreendido. A ocorrência foi apresentada na unidade da Polícia Civil para a adoção dos procedimentos legais. As informações divulgadas não detalham quais crimes foram atribuídos aos suspeitos na delegacia nem esclarecem se eles permaneceram presos após o registro da ocorrência.

O caso aconteceu durante uma ação da Polícia Militar voltada à repressão ao tráfico de drogas no Morro da Caixa D’Água. Não foram divulgadas as identidades nem as idades dos dois envolvidos. A defesa dos suspeitos foi procurada, mas não localizada. O espaço permanece aberto à disposição.