Policiais receberam informação de que veículo estaria perseguindo um caminhão de carga em Valverde e montaram cerco para abordar os ocupantes - Divulgação

Policiais receberam informação de que veículo estaria perseguindo um caminhão de carga em Valverde e montaram cerco para abordar os ocupantesDivulgação

Publicado 24/09/2026 14:45





Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento pela região quando recebeu, por meio do rádio, informações sobre a movimentação do automóvel. Diante da denúncia, os policiais organizaram um cerco tático para localizar e abordar o veículo suspeito.



Os agentes conseguiram interceptar o carro e abordaram os dois homens que estavam no interior do automóvel. Em seguida, a dupla foi conduzida à 56ª DP (Comendador Soares) para averiguação.

Dois homens foram presos em flagrante por policiais militares do 20º BPM após serem abordados em um carro clonado e com registro de furto, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense . A ação aconteceu na Avenida Abílio Augusto Távora, no bairro Valverde, depois que os agentes receberam a informação de que o veículo estaria perseguindo um caminhão de carga.Segundo a Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento pela região quando recebeu, por meio do rádio, informações sobre a movimentação do automóvel. Diante da denúncia, os policiais organizaram um cerco tático para localizar e abordar o veículo suspeito.Os agentes conseguiram interceptar o carro e abordaram os dois homens que estavam no interior do automóvel. Em seguida, a dupla foi conduzida à 56ª DP (Comendador Soares) para averiguação.

Carro tinha placas clonadas e registro de furto



Na delegacia, foi constatado que o automóvel utilizado pelos suspeitos circulava com placas clonadas. Durante a verificação, os policiais também identificaram que o veículo possuía registro de furto. O carro foi recuperado durante a ocorrência. As informações divulgadas não detalham quando ou onde o automóvel havia sido furtado.



A Polícia Militar também não informou se houve alguma abordagem ao caminhão de carga que, conforme a informação recebida pelos agentes, estaria sendo perseguido pelo veículo ocupado pelos suspeitos.



Suspeitos tinham antecedentes, segundo a PM



De acordo com a Polícia Militar, os dois homens já possuíam antecedentes criminais. A corporação informou ainda que eles foram reconhecidos por envolvimento em outros roubos registrados na Baixada Fluminense. Após a averiguação e a constatação das irregularidades relacionadas ao veículo, os dois suspeitos permaneceram presos em flagrante na 56ª DP.



O caso foi registrado na unidade policial e, segundo as informações divulgadas, continuará sob investigação. A defesa dos suspeitos foi procurada, mas não localizada. O espaço permanece aberto à disposição para futuras manifestações.