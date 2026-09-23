Águas do Rio está implantando cerca de três quilômetros de novas redes de distribuição em Cabuçu. A intervenção beneficiará mais de 900 moradores - Divulgação

Águas do Rio está implantando cerca de três quilômetros de novas redes de distribuição em Cabuçu. A intervenção beneficiará mais de 900 moradoresDivulgação

Publicado 23/09/2026 19:19 | Atualizado 23/09/2026 19:37





A emissão do documento ocorreu durante o trabalho de ampliação do abastecimento de água realizado pela Águas do Rio no bairro. A concessionária está implantando cerca de três quilômetros de novas redes de distribuição na região, com previsão de beneficiar mais de 900 moradores.



Durante a execução das obras, equipes da empresa também realizam o cadastramento dos imóveis e dos moradores. O trabalho é desenvolvido por meio do programa Vem Com a Gente e inclui visitas às residências, orientações sobre os serviços e identificação de famílias que atendem aos critérios para inclusão na Tarifa Social.



No caso de Luciana, além do acesso ao benefício, o cadastramento resultou na primeira conta de consumo registrada em seu nome, que passou a funcionar como documento para comprovação do endereço.

Aos 39 anos, Luciana Moura recebeu pela primeira vez um comprovante de residência em seu próprio nome. Moradora de Cabuçu, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense , ela passou a ter uma conta de água vinculada ao endereço onde vive e também foi incluída na Tarifa Social, benefício destinado a famílias em situação de vulnerabilidade.A emissão do documento ocorreu durante o trabalho de ampliação do abastecimento de água realizado pela Águas do Rio no bairro. A concessionária está implantando cerca de três quilômetros de novas redes de distribuição na região, com previsão de beneficiar mais de 900 moradores.Durante a execução das obras, equipes da empresa também realizam o cadastramento dos imóveis e dos moradores. O trabalho é desenvolvido por meio do programa Vem Com a Gente e inclui visitas às residências, orientações sobre os serviços e identificação de famílias que atendem aos critérios para inclusão na Tarifa Social.No caso de Luciana, além do acesso ao benefício, o cadastramento resultou na primeira conta de consumo registrada em seu nome, que passou a funcionar como documento para comprovação do endereço.

Primeiro comprovante aos 39 anos



Luciana vive em Cabuçu há toda a vida, mas, segundo relato divulgado pela concessionária, nunca havia contado com um comprovante de residência em seu próprio nome.



A ausência do documento fazia com que ela precisasse recorrer a outras alternativas sempre que era necessário demonstrar oficialmente onde morava. Com o cadastro realizado durante a expansão do serviço de abastecimento, a moradora passou a ter uma conta associada diretamente à residência.



“Eu nunca tive um comprovante no meu nome. Sempre que pediam, precisava explicar ou buscar outro documento. Agora tenho algo que mostra onde moro e que posso apresentar quando precisar. Também fiquei feliz porque o valor da conta cabe no meu bolso. Para mim, isso é ter dignidade”, afirmou Luciana.



A moradora é mãe de sete filhos e concilia os cuidados com a família com atividades para complementar a renda doméstica. Segundo as informações divulgadas, ela trabalha lavando louça e realizando faxinas na residência da cunhada.

Moradora também foi incluída na Tarifa Social



Além de receber a conta de água em seu nome, Luciana foi cadastrada na Tarifa Social. O benefício prevê uma cobrança diferenciada para famílias em situação de vulnerabilidade, reduzindo o impacto da despesa com o serviço no orçamento doméstico.



Segundo a concessionária, a inclusão permite que a cobrança seja adequada à realidade financeira da família. O material divulgado, no entanto, não informa o valor que será pago mensalmente pela moradora nem detalha os critérios utilizados para a concessão do benefício no caso específico.



O cadastramento de moradores para possível acesso à tarifa diferenciada ocorre paralelamente às intervenções de infraestrutura realizadas no bairro.



Cabuçu recebe três quilômetros de novas redes



As ações realizadas em Cabuçu fazem parte de uma intervenção para ampliar o abastecimento de água na região. De acordo com a Águas do Rio, aproximadamente três quilômetros de novas redes de distribuição estão sendo implantados no bairro.



A estimativa apresentada pela concessionária é de que mais de 900 moradores sejam beneficiados com a ampliação. A região, segundo a empresa, enfrenta dificuldades históricas relacionadas ao abastecimento de água.



Enquanto as equipes responsáveis pelas obras trabalham na implantação da infraestrutura, profissionais da área comercial percorrem as residências para atualizar ou realizar cadastros e orientar os moradores.



As visitas também são utilizadas para identificar famílias que possam atender aos requisitos para receber a Tarifa Social. A iniciativa busca fazer com que a chegada da nova infraestrutura seja acompanhada da regularização dos usuários que serão atendidos pelo serviço.



O acompanhamento das intervenções é realizado pelo programa Vem Com a Gente, desenvolvido pela Águas do Rio, empresa do grupo Aegea. As equipes atuam nas áreas que recebem as novas redes e mantêm contato direto com os moradores. Além do cadastramento dos imóveis, os profissiona