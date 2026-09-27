O espaço funcionará todos os domingos, das 6h às 14h, no trecho entre as ruas Oscar Soares e Coronel Francisco Soares, no Centro - Divulgação

O espaço funcionará todos os domingos, das 6h às 14h, no trecho entre as ruas Oscar Soares e Coronel Francisco Soares, no CentroDivulgação

Publicado 27/09/2026 05:08

Um trecho da Via Light, no Centro de Nova Iguaçu , passa a funcionar como espaço de lazer e convivência aos domingos a partir de hoje (27). A primeira edição da Arena de Lazer Light terá atividades gratuitas de esporte, cultura, games, saúde e bem-estar. Para receber a programação, parte da avenida ficará fechada ao trânsito.

O projeto é realizado pela Prefeitura de Nova Iguaçu em parceria com a Light. O espaço funcionará aos domingos, das 6h às 14h, entre as ruas Oscar Soares e Coronel Francisco Soares. Durante esse período, a pista da Via Light no sentido Centro será interditada para veículos.

A programação deste domingo começa às 7h30, com a concentração de grupos e praticantes de corrida e caminhada. O percurso pela Via Light terá início às 8h. Ao longo da manhã também serão realizadas atividades de alongamento, mobilidade, Pilates, treinamento funcional, corrida e dança.

Crianças e jovens terão acesso a Arena Gamer, brinquedos infláveis, pista de skate e outras atividades recreativas.

Saúde e outros serviços estarão disponíveis

O espaço também receberá serviços públicos. O Ônibus da Saúde funcionará das 9h às 14h, oferecendo imunização, testes rápidos para Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), aferição de pressão arterial e glicemia capilar.

A programação prevê ainda acolhimento e encaminhamento de solicitações de mamografia para o sistema de regulação, seguindo os critérios e protocolos vigentes. Haverá vacinação antirrábica e orientações sobre cuidados com animais de estimação.

A Estação Cuidar, da Secretaria da Mulher, oferecerá escuta, orientações sobre a Rede de Proteção e atendimento jurídico em parceria com o Núcleo de Práticas Jurídicas da Unigranrio.

Segundo o prefeito Dudu Reina, a proposta é aproveitar o menor movimento da Via Light aos domingos e ampliar as opções gratuitas de lazer. A prefeitura pretende avaliar a experiência antes de uma possível expansão da iniciativa.

Interdição muda trânsito na região

O fechamento da Via Light estava previsto para começar às 2h deste domingo. Motoristas no sentido Centro e aqueles que chegam pela Rua Professor Paris não poderão acessar o trecho reservado às atividades.

A alternativa indicada é seguir pela Rua Oscar Soares, entrar à esquerda na Rua Antônio Rabelo Guimarães e, ao final, virar novamente à esquerda para retornar à Via Light após a área interditada.

A prefeitura recomenda o uso de transporte público para quem pretende participar da programação e orienta os motoristas a respeitarem a sinalização instalada na região.