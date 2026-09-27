O espaço funcionará todos os domingos, das 6h às 14h, no trecho entre as ruas Oscar Soares e Coronel Francisco Soares, no CentroDivulgação
Via Light ganha espaço de lazer aos domingos a partir de hoje em Nova Iguaçu
Primeira edição da Arena de Lazer Light contará com atividades esportivas, culturais e serviços de saúde
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HGNI soma mais de 5,5 mil atendimentos a vítimas de acidentes de trânsito em 2026
Hospital está a 292 casos de igualar o maior número anual da série histórica desde o início da medição
Alunos da rede municipal são destaque em premiação de concurso literário
Entre os 12 trabalhos premiados, seis eram de alunos da Prefeitura, incluindo os dois primeiros colocados
Dono de oficina é preso por suspeita de receptação em Nova Iguaçu
Polícia encontrou componentes com numeração suprimida no estabelecimento, e responsável disse ter perdido documentos de procedência durante uma enchente
Dois homens são presos com carro furtado e clonado em Nova Iguaçu
Policiais receberam informação de que veículo estaria perseguindo um caminhão de carga em Valverde e montaram cerco para abordar os ocupantes
Três suspeitos são presos com granada e drogas em ações da PM em Nova Iguaçu
Policiais do 20º BPM atuaram no Morro da Caixa D’Água e na comunidade Sem Terra, onde apreenderam entorpecentes, rádios transmissores e um artefato explosivo
Homem é preso após roubo a entregador de aplicativo em Nova Iguaçu
Segundo a PM, suspeito estava com cartão da vítima e celular usado para fazer falso pedido que teria atraído o trabalhador ao local
Moradora de Cabuçu recebe 1ª conta de água em seu nome aos 39 anos
Documento passou a servir como comprovante de residência para Luciana Moura, que também foi incluída na Tarifa Social
Suspeito de integrar o Comando Vermelho é preso por roubo em Nova Iguaçu
Homem de 20 anos tinha mandado de prisão preventiva por roubo qualificado e é investigado por participação em crime no qual uma vítima foi baleada
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