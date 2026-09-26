Estudantes da rede municipal de Nova Iguaçu conquistaram os dois primeiros lugares da 3ª edição do Concurso Literário da Arcádia Iguaçuana - Divulgação

Estudantes da rede municipal de Nova Iguaçu conquistaram os dois primeiros lugares da 3ª edição do Concurso Literário da Arcádia IguaçuanaDivulgação

Publicado 26/09/2026 10:15





Ao todo, 161 crônicas foram selecionadas para avaliação. Desse total, 86 foram escritas por estudantes do 9º ano da rede municipal, de 15 escolas diferentes. Entre os 12 trabalhos premiados, seis eram de alunos da Prefeitura, incluindo os dois primeiros colocados.



Esta foi a primeira edição do concurso a incluir estudantes da rede municipal, ampliando a participação, que até então era voltada apenas aos alunos da rede estadual. O gênero escolhido neste ano foi a crônica, com o tema “A volta do homem ao espaço: qual a sua opinião?”. Estudantes da rede municipal de Nova Iguaçu conquistaram os dois primeiros lugares da 3ª edição do Concurso Literário da Arcádia Iguaçuana, que teve sua cerimônia de premiação realizada na última semana, na Câmara Municipal. Dos 12 trabalhos selecionados para a etapa final, seis foram produzidos por alunos do município, que também representaram mais da metade das crônicas avaliadas na competição.Ao todo, 161 crônicas foram selecionadas para avaliação. Desse total, 86 foram escritas por estudantes do 9º ano da rede municipal, de 15 escolas diferentes. Entre os 12 trabalhos premiados, seis eram de alunos da Prefeitura, incluindo os dois primeiros colocados.Esta foi a primeira edição do concurso a incluir estudantes da rede municipal, ampliando a participação, que até então era voltada apenas aos alunos da rede estadual. O gênero escolhido neste ano foi a crônica, com o tema “A volta do homem ao espaço: qual a sua opinião?”.

Estudantes homenageados



Entre os estudantes da rede municipal homenageados na cerimônia estavam Luiz Felipe de Oliveira, da Escola Municipal Professora Enilza Chiconelli, vencedor do concurso, e Arthur de Oliveira, da Escola Municipal Nicanor Gonçalves Pereira, que conquistou o segundo lugar. Larissa Gurgel, também aluna da Nicanor Gonçalves Pereira, ficou entre os 12 melhores trabalhos.



“Hoje estamos celebrando não apenas a conquista desses alunos, mas o resultado de todo um trabalho que é realizado diariamente nas nossas escolas. Isso mostra o potencial dos nossos estudantes e o trabalho dos professores e das equipes escolares no incentivo à leitura, à escrita e à formação de novos leitores e escritores”, destacou a secretária municipal de Educação, Virgínia Rocha.



A cerimônia também foi marcada pela emoção das famílias dos estudantes. Pai de Larissa, Eduardo Macedo se emocionou ao lembrar do momento em que a filha foi chamada para receber a premiação.



“É o maior orgulho da família. Ela sempre foi muito aplicada, disciplinada e dedicada aos estudos, e essa premiação veio para coroar a ótima aluna que ela é. Vê-la lá na frente sendo homenageada e ver todo esse esforço sendo reconhecido dessa forma é uma emoção muito grande para mim”, contou.



Crônica vencedora



Além do certificado, Luiz Felipe recebeu um notebook como prêmio pelo primeiro lugar. Ao lado da professora Diana Vieira, que o orientou durante a produção do texto, o estudante contou como surgiu a crônica “A volta à Lua”.



“Eu sempre gostei muito de ler e escrever, então isso me ajudou bastante na hora de fazer a crônica. Eu quis escrever em primeira pessoa porque consegui me imaginar dentro da história, como se estivesse vivendo aquela situação. Muitas das ideias e da criatividade para escrever foram surgindo naquele momento, enquanto eu imaginava a história. Fiquei muito feliz quando soube que tinha vencido!”, comemorou Luiz.