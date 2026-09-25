Agentes da 58ª e 52ª DP encontraram várias peças suspeitas, sem comprovação de procedência em operação realizada em Nova Iguaçu - Reprodução/Polícia Civil

Agentes da 58ª e 52ª DP encontraram várias peças suspeitas, sem comprovação de procedência em operação realizada em Nova IguaçuReprodução/Polícia Civil

Publicado 25/09/2026 19:39





A fiscalização fez parte da Operação Torniquete e, segundo a Polícia Civil, ocorreu durante diligências destinadas ao combate a crimes contra o patrimônio e ao comércio ilegal de autopeças.

O responsável por uma oficina mecânica foi preso em flagrante por suspeita de receptação após policiais civis encontrarem peças automotivas sem comprovação de procedência no estabelecimento, no bairro Cerâmica, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense . A ação foi realizada por agentes da 58ª DP (Posse) e da 52ª DP (Nova Iguaçu).A fiscalização fez parte da Operação Torniquete e, segundo a Polícia Civil, ocorreu durante diligências destinadas ao combate a crimes contra o patrimônio e ao comércio ilegal de autopeças.

Peças tinham numeração suprimida



Durante a vistoria na oficina, os policiais encontraram diversas peças e componentes automotivos desmembrados e distribuídos pelo estabelecimento. Parte do material, incluindo componentes mecânicos e estruturais, apresentava numeração suprimida.



De acordo com a Polícia Civil, o responsável pela oficina foi questionado sobre a origem das peças, mas não apresentou notas fiscais nem outros documentos que comprovassem a procedência do material.



Aos agentes, o homem afirmou que os componentes seriam remanescentes de um antigo comércio de autopeças. Ele também alegou que os documentos relacionados aos produtos teriam sido perdidos durante uma enchente. Diante do material encontrado e da ausência de documentação, o responsável pelo estabelecimento foi conduzido à delegacia e autuado em flagrante por suspeita de receptação.



Polícia vai investigar origem do material



As peças localizadas na oficina foram apreendidas e encaminhadas para a 58ª DP, assim como o suspeito. Na unidade policial, foi lavrado o auto de prisão em flagrante. A Polícia Civil informou que a ocorrência continuará sendo investigada. Uma das etapas da apuração será identificar a origem das peças e dos componentes encontrados no estabelecimento e verificar se o material tem relação com outros crimes.



A ação integra a Operação Torniquete, que, neste caso, teve como foco a repressão a crimes patrimoniais e ao comércio irregular de componentes automotivos. A defesa do suspeito foi procurada, mas não localizada. O espaço permanece aberto à disposição para futuras manifestações.