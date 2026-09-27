Prefeitura de Nova Iguaçu orienta contribuintes a revisar notas fiscais de agosto após mudança no sistema de NFS-e - Divulgação

Prefeitura de Nova Iguaçu orienta contribuintes a revisar notas fiscais de agosto após mudança no sistema de NFS-eDivulgação

Publicado 27/09/2026 12:37

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência ( SAMU ) de Nova Iguaçu recebeu três novas ambulâncias para renovar parte da frota utilizada nas ocorrências de urgência e emergência no município. Os veículos vão substituir unidades de suporte avançado que apresentam alta quilometragem e maior tempo de uso.

Com a atualização, o SAMU de Nova Iguaçu conta atualmente com 13 ambulâncias, sendo três destinadas ao suporte avançado e dez ao suporte básico. Somente em agosto, as equipes do serviço realizaram 3.115 atendimentos no município.

As novas viaturas foram entregues nesta semana, durante cerimônia realizada no Hospital Federal dos Servidores. A renovação da frota é resultado de uma parceria entre o município, o Governo Federal e o Ministério da Saúde.

O secretário municipal de Saúde, Luiz Carlos Nobre Cavalcanti, representou Nova Iguaçu durante a entrega e destacou que a substituição dos veículos busca melhorar as condições de trabalho das equipes e o atendimento aos pacientes.

“Essa atualização é muito importante para a saúde e para a população de Nova Iguaçu. Estamos modernizando a frota do SAMU com ambulâncias novas, que vão dar mais segurança e melhores condições para as equipes realizarem os atendimentos de urgência e emergência no município”, afirmou.

Novas viaturas serão usadas em casos mais complexos

As três ambulâncias recebidas serão destinadas ao suporte avançado, modalidade utilizada em ocorrências consideradas de maior complexidade. Esses veículos possuem estrutura e equipes preparadas para oferecer atendimento médico e suporte à vida durante o transporte dos pacientes.

Já as dez unidades de suporte básico são empregadas em chamados que não exigem intervenção médica durante o deslocamento. A composição da frota permite direcionar os veículos de acordo com a gravidade e as características de cada ocorrência.

SAMU mantém oito bases no município

O atendimento do SAMU em Nova Iguaçu está organizado a partir de oito bases distribuídas por diferentes regiões da cidade. As unidades ficam no Centro, Vila de Cava, Tinguá, Santa Rita, Ambaí, Comendador Soares, Austin e Patrícia Marinho, no Jardim Guandu.

Segundo a administração municipal, a distribuição das bases permite posicionar as equipes em diferentes pontos de Nova Iguaçu para atender aos chamados de emergência. A renovação das ambulâncias de suporte avançado integra a atualização da estrutura utilizada pelo serviço no município.