As reivindicações foram apresentadas pelo prefeito Dudu Reina durante uma reunião participativa promovida pela ANTTDivulgação
Nova Iguaçu cobra mudanças em obras de drenagem da Via Dutra durante reunião da ANTT
Prefeitura aponta problemas e também apresenta propostas de novos investimentos viários no município
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Nova Iguaçu terá 292 ônibus com passagem gratuita no domingo de eleições
Medida será válida das 6h às 20h em 73 linhas municipais e não inclui os serviços executivos
Nova Iguaçu aprova projetos sobre inclusão, trânsito e proteção animal
Propostas passaram em segunda votação na Câmara Municipal realizada nesta semana
PM prende três suspeitos de roubo de motos em Nova Iguaçu
Vítima reconheceu os três homens na DP. Ação ocorreu dias após oficina ser alvo de operação contra receptação no município
Nova Iguaçu amplia operação tapa-buraco após chuvas intensas em setembro
Equipes atuam em vias como Via Light e ruas de Austin e Miguel Couto
PF de Nova Iguaçu participa de prisão de foragido por estupro
Homem foi localizado após trabalho conjunto do Núcleo de Capturas com policiais civis da 60ª DP e da 66ª DP
Dois homens são detidos com drogas após tentativa de fuga em Nova Iguaçu
Segundo a Polícia Militar, suspeitos tentaram escapar durante ação no Morro da Caixa D’Água, no K11
Alunos de escola municipal de Nova Iguaçu aprendem a se comunicar por Libras
Projeto ensina Língua Brasileira de Sinais a cerca de 500 estudantes e mostra como o conhecimento pode aproximar
Projetos sobre mobilidade, inclusão e proteção animal são aprovados em Nova Iguaçu
Vereadores também aprovaram proposta do Executivo para criação do Centro de Operações Integradas do município
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