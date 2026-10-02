As reivindicações foram apresentadas pelo prefeito Dudu Reina durante uma reunião participativa promovida pela ANTT - Divulgação

As reivindicações foram apresentadas pelo prefeito Dudu Reina durante uma reunião participativa promovida pela ANTTDivulgação

Publicado 02/10/2026 07:23

Prefeitura de Nova Iguaçu voltou a cobrar mudanças nas intervenções de drenagem relacionadas às obras de ampliação da Via Dutra no município. As reivindicações foram apresentadas pelo prefeito Dudu Reina nesta quarta-feira (30), durante uma reunião participativa promovida pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para discutir novos investimentos e possíveis alterações no contrato de concessão da Ecovias Rio Minas.

Segundo o prefeito, os problemas já foram apresentados anteriormente à ANTT, ao Ministério dos Transportes, ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), além de terem sido levados à Justiça. Dudu Reina afirmou que o município é favorável à ampliação da rodovia, mas defende que as intervenções não provoquem impactos nos bairros próximos à Dutra.

A reunião teve a participação de representantes da concessionária e da ANTT, entre eles o diretor-superintendente da Ecovias Rio Minas, Júlio César Moreira, e o chefe do Escritório Regional de Fiscalização da Infraestrutura Rodoviária da agência no Rio, Carlos Alexandre Silva. Também participaram Tales Cavalcante, Kris Cleyto e Thaynara Martin, integrantes da ANTT.

Prefeitura aponta problemas de drenagem em três regiões

Uma das principais cobranças está relacionada à Posse, onde técnicos municipais identificaram que a rede de microdrenagem existente está praticamente no mesmo nível de uma das travessias previstas no projeto de ampliação da rodovia. Para melhorar o escoamento das águas, a prefeitura defende que a estrutura seja rebaixada em pelo menos 80 centímetros.

No Rancho Novo, a administração municipal afirma que tubulações da rede de drenagem foram atingidas durante as obras. Segundo a prefeitura, apesar de o projeto prever a substituição adequada da estrutura, foram encontradas adaptações e remendos pontuais nas tubulações.

Outro problema apontado está na região de Comendador Soares/Cacuia. De acordo com o município, o carreamento de terra e sedimentos provocou assoreamento da rede. A prefeitura reivindica a construção de uma bacia de sedimentação e de um dissipador de energia, estruturas destinadas a conter os materiais transportados e reduzir a velocidade da água.

“Não podemos ampliar uma rodovia do século XXI mantendo soluções de drenagem pensadas para uma realidade de mais de 70 anos atrás. Estamos falando de problemas concretos. São situações que precisam ser corrigidas agora”, afirmou Dudu Reina.

Município propõe duplicação da BR-465 e novo viaduto

Durante a reunião, o prefeito também apresentou propostas para serem consideradas caso sejam feitas alterações no contrato de concessão. Entre os pedidos está a duplicação da BR-465, antiga Estrada Rio-São Paulo, além da construção de um novo viaduto na região de Palhada/Rosa dos Ventos.

A proposta para o viaduto prevê que uma nova estrutura seja construída antes de qualquer intervenção na atual, permitindo a manutenção do fluxo de veículos durante as obras. A prefeitura também solicitou a implantação de novos