Durante a ação, os agentes recuperaram uma moto roubada e apreenderam celulares - Divulgação

Durante a ação, os agentes recuperaram uma moto roubada e apreenderam celularesDivulgação

Publicado 29/09/2026 11:12





Segundo as informações divulgadas, os policiais faziam patrulhamento de rotina quando suspeitaram de um grupo em atitude suspeita com os veículos. O grupo foi abordado e não ofereceu resistência. Os agentes foram verificar a situação dos veículos e descobriram que uma delas, de cor preta, foi identificada como produto de roubo. Quatro aparelhos celulares e diversas peças de motocicletas também foram encontrados em posse dos suspeitos.



Os homens e todo o material apreendido foram encaminhados para a 58ª DP (Posse), onde a ocorrência foi registrada. No local, o proprietário de uma das motocicletas reconheceu os três homens como autores do roubo, de acordo com a Polícia Civil. A ocorrência acontece em meio a outras ações das forças de segurança voltadas para crimes envolvendo veículos e peças automotivas em Nova Iguaçu. Três homens suspeitos de envolvimento em roubos de motocicletas foram presos por policiais militares do 20º BPM, na última segunda-feira, no bairro Kennedy, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Durante a ação, os agentes recuperaram uma moto roubada e apreenderam celulares e peças de outros veículos Segundo as informações divulgadas, os policiais faziam patrulhamento de rotina quando suspeitaram de um grupo em atitude suspeita com os veículos. O grupo foi abordado e não ofereceu resistência. Os agentes foram verificar a situação dos veículos e descobriram que uma delas, de cor preta, foi identificada como produto de roubo. Quatro aparelhos celulares e diversas peças de motocicletas também foram encontrados em posse dos suspeitos.Os homens e todo o material apreendido foram encaminhados para a 58ª DP (Posse), onde a ocorrência foi registrada. No local, o proprietário de uma das motocicletas reconheceu os três homens como autores do roubo, de acordo com a Polícia Civil. A ocorrência acontece em meio a outras ações das forças de segurança voltadas para crimes envolvendo veículos e peças automotivas em Nova Iguaçu.

A defesa dos suspeitos foi procurada pela reportagem, mas não localizada até o fechamento. O espaço permanece à disposição para futuras manifestações.



Oficina com peças sem procedência foi alvo de operação



Na última semana, uma oficina mecânica no bairro Cerâmica também foi alvo de uma ação policial. O responsável pelo estabelecimento foi preso em flagrante por suspeita de receptação depois que agentes encontraram peças automotivas sem comprovação de procedência.



A fiscalização foi realizada por policiais civis da 58ª DP (Posse) e da 52ª DP (Nova Iguaçu), como parte da Operação Torniquete, voltada ao combate a crimes contra o patrimônio e ao comércio ilegal de autopeças.



Segundo a Polícia Civil, havia no estabelecimento peças e componentes automotivos desmembrados, parte deles com a numeração suprimida. Questionado, o responsável não apresentou notas fiscais ou outros documentos que comprovassem a origem do material.



O homem afirmou aos policiais que as peças eram remanescentes de um antigo comércio de autopeças e que a documentação havia sido perdida durante uma enchente. Ele foi conduzido à delegacia e autuado em flagrante por suspeita de receptação.



O material foi apreendido e a Polícia Civil informou que investigará a procedência das peças e uma eventual relação com outros crimes.

