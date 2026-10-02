A gratuidade valerá das 6h às 20h e abrangerá 292 veículos de 73 linhas, que circularão com a mesma oferta de frota prevista para os dias útei - Divulgação

A gratuidade valerá das 6h às 20h e abrangerá 292 veículos de 73 linhas, que circularão com a mesma oferta de frota prevista para os dias úteiDivulgação

Publicado 02/10/2026 07:11





Com 615.377 pessoas aptas a votar, Nova Iguaçu é o quarto maior colégio eleitoral do estado do Rio de Janeiro. A medida foi estabelecida por decreto publicado em edição extraordinária do Diário Oficial do município do último dia 29 de setembro.



Segundo a prefeitura, a operação com 100% da frota regular tem como objetivo atender ao aumento do número de passageiros que vão se deslocar até as zonas eleitorais. A gratuidade será aplicada aos ônibus convencionais das linhas municipais, mas não aos veículos das linhas executivas.



A prefeitura informou que a iniciativa segue resoluções do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) sobre a oferta gratuita de transporte coletivo urbano nos dias de votação. Eleitores de Nova Iguaçu poderão utilizar gratuitamente os ônibus municipais neste domingo (4), durante o primeiro turno das Eleições 2026. A gratuidade valerá das 6h às 20h e abrangerá 292 veículos de 73 linhas, que circularão com a mesma oferta de frota prevista para os dias úteis. Caso haja segundo turno, o transporte gratuito será oferecido novamente em 25 de outubro.Com 615.377 pessoas aptas a votar, Nova Iguaçu é o quarto maior colégio eleitoral do estado do Rio de Janeiro. A medida foi estabelecida por decreto publicado em edição extraordinária do Diário Oficial do município do último dia 29 de setembro.Segundo a prefeitura, a operação com 100% da frota regular tem como objetivo atender ao aumento do número de passageiros que vão se deslocar até as zonas eleitorais. A gratuidade será aplicada aos ônibus convencionais das linhas municipais, mas não aos veículos das linhas executivas.A prefeitura informou que a iniciativa segue resoluções do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) sobre a oferta gratuita de transporte coletivo urbano nos dias de votação.

Guarda Municipal terá efetivo mobilizado



Além da operação especial no transporte público, Nova Iguaçu terá reforço na segurança durante o período eleitoral. O patrulhamento direcionado às zonas eleitorais instaladas em escolas da rede pública começou na terça-feira.



A ação busca prevenir ocorrências que possam afetar o funcionamento dos locais de votação, entre elas furtos de cabos de energia elétrica.



Até domingo, todo o efetivo da Guarda Municipal, vinculada à Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), estará disponível. No dia da eleição, agentes também formarão forças de choque para atuar quando necessário. De acordo com a prefeitura, os guardas poderão realizar prisões em flagrante diante de práticas ilegais, como boca de urna.



Limpeza será reforçada após votação



A Secretaria Municipal de Serviços Delegados (Semusd) também vai ampliar o efetivo das equipes de limpeza urbana durante as eleições.



No domingo, os trabalhos estarão concentrados principalmente na região central. Haverá varrição pela manhã e uma nova operação depois do encerramento da votação. As demais regiões do município também receberão serviços de limpeza durante o período da manhã.



Na segunda-feira (5), as equipes manterão os roteiros habituais e farão ainda a limpeza dos locais utilizados para votação nos bairros de Nova Iguaçu.