Câmara Municipal de Nova Iguaçu aprovou isenção de taxas para templos religiosos na última semanaDivulgação
Nova Iguaçu aprova projetos sobre inclusão, trânsito e proteção animal
Propostas passaram em segunda votação na Câmara Municipal realizada nesta semana
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PM prende três suspeitos de roubo de motos em Nova Iguaçu
Vítima reconheceu os três homens na DP. Ação ocorreu dias após oficina ser alvo de operação contra receptação no município
Nova Iguaçu amplia operação tapa-buraco após chuvas intensas em setembro
Equipes atuam em vias como Via Light e ruas de Austin e Miguel Couto
PF de Nova Iguaçu participa de prisão de foragido por estupro
Homem foi localizado após trabalho conjunto do Núcleo de Capturas com policiais civis da 60ª DP e da 66ª DP
Dois homens são detidos com drogas após tentativa de fuga em Nova Iguaçu
Segundo a Polícia Militar, suspeitos tentaram escapar durante ação no Morro da Caixa D’Água, no K11
Alunos de escola municipal de Nova Iguaçu aprendem a se comunicar por Libras
Projeto ensina Língua Brasileira de Sinais a cerca de 500 estudantes e mostra como o conhecimento pode aproximar
Projetos sobre mobilidade, inclusão e proteção animal são aprovados em Nova Iguaçu
Vereadores também aprovaram proposta do Executivo para criação do Centro de Operações Integradas do município
SAMU de Nova Iguaçu recebe três novas ambulâncias para renovar frota
Veículos substituirão unidades de suporte avançado mais antigas; serviço registrou 3.115 atendimentos somente em agosto
Via Light ganha espaço de lazer aos domingos a partir de hoje em Nova Iguaçu
Primeira edição da Arena de Lazer Light contará com atividades esportivas, culturais e serviços de saúde
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