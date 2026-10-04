O serviço é gratuito e permite realizar o procedimento de forma rápida e segura, sem a necessidade de comparecimento à sede - Divulgação

O serviço é gratuito e permite realizar o procedimento de forma rápida e segura, sem a necessidade de comparecimento à sedeDivulgação

Publicado 04/10/2026 10:47

Aposentados e pensionistas vinculados ao Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Nova Iguaçu (PREVINI) passaram a contar com a opção de realizar a prova de vida pelo celular. O procedimento é gratuito, feito pelo aplicativo GOV.BR e utiliza reconhecimento facial para confirmar a identidade do beneficiário.

A medida permite que a comprovação seja realizada sem deslocamento até a sede do PREVINI. A prova de vida confirma que o beneficiário está vivo e é utilizada para manter a regularidade dos pagamentos, além de auxiliar na prevenção de depósitos indevidos.

Quem pode fazer pelo aplicativo

Para utilizar o serviço, o aposentado ou pensionista precisa ter uma conta GOV.BR de nível prata ou ouro. Também são necessários um celular com câmera e acesso à internet, CPF e senha da conta.

O procedimento utiliza uma ferramenta disponibilizada pelo Ministério da Previdência Social. Durante a prova de vida, o reconhecimento facial realizado pelo aplicativo compara a imagem captada pela câmera do aparelho com bases oficiais de dados do Governo Federal.

Segundo o PREVINI, a ferramenta digital funcionará em conjunto com o controle de óbitos já adotado pelo instituto para manter atualizadas as informações dos beneficiários e reduzir o risco de pagamentos indevidos.

Passo a passo

O primeiro passo é instalar ou atualizar o aplicativo GOV.BR, disponível para celulares Android e iPhone. Após acessar a conta com CPF e senha, o beneficiário deve procurar a opção “Prova de vida” na lista de serviços.

Em seguida, é necessário selecionar “Nova Iguaçu”, identificada com a informação de que há uma prova de vida pendente, e tocar em “Autorizar”. O aplicativo apresentará então as instruções para o reconhecimento facial.

A orientação é fazer o procedimento em um ambiente bem iluminado e sem o uso de óculos escuros ou boné. A prova de vida estará concluída quando o aplicativo informar que a operação foi realizada com sucesso.

De acordo com o diretor-presidente do PREVINI, Eduardo de Oliveira, a implantação busca facilitar o acesso ao procedimento, principalmente para quem teria dificuldade de comparecer presencialmente ao instituto.

PREVINI alerta para tentativas de golpe

O instituto informou que não solicita senhas por telefone, mensagem ou e-mail. A senha da conta GOV.BR é pessoal e não deve ser fornecida a terceiros. Também não há cobrança para a realização da prova de vida pelo aplicativo.

Em caso de dúvida, a recomendação é procurar os canais oficiais do PREVINI antes de acessar links ou fornecer dados pessoais. O atendimento pode ser feito pelo telefone (21) 2666-2200. A sede do instituto fica na Rua Antenor de Moura Raunheitti, 95, no bairro da Luz, em Nova Iguaçu.