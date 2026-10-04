Santinhos de Eduardo Paes com numeração errada foram vistos pelas ruas de Nova Iguaçu - Divulgação

Santinhos de Eduardo Paes com numeração errada foram vistos pelas ruas de Nova IguaçuDivulgação

Publicado 04/10/2026 15:18

Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) enviou fiscais a Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, para apurar a distribuição de santinhos que apresentam Eduardo Paes (PSD), candidato ao governo estadual, com o número de outro concorrente. A campanha de Paes apresentou uma representação à Justiça Eleitoral após imagens do material circularem pelas redes sociais.

Os panfletos mostram o nome e a fotografia de Eduardo Paes acompanhados do número 22. O número correto do candidato do PSD na disputa pelo Governo do Estado é 55. O 22 pertence a Douglas Ruas (PL), que também concorre ao cargo.

Segundo o TRE-RJ, fiscais foram acionados para verificar o episódio relatado pela coligação de Paes. O material teria sido distribuído em Nova Iguaçu, mas, até o momento, não há informação divulgada sobre quem teria produzido ou colocado os santinhos em circulação.

A representação foi apresentada pela coligação “Juntos para mudar, coragem para reconstruir”, formada por PSD, MDB, PT, PV, PCdoB, PDT, PSB, Solidariedade, PRD, PSDB, Cidadania e DC.

Campanha de Ruas também vai ao TRE

O caso também provocou reação da campanha de Douglas Ruas. Em nota, a equipe do candidato do PL informou que pretende apresentar uma representação ao TRE-RJ por considerar que ele também foi prejudicado pela associação de seu número eleitoral à imagem de Eduardo Paes.

Segundo a campanha, a circulação dos santinhos "confunde os eleitores, embaralha o posicionamento de candidatos adversários e pode arranhar a imagem de ambos”, afirmou em manifestação enviada a imprensa.

A nota também defende que seja esclarecida a origem do material e identificados os responsáveis por sua produção e distribuição.

Origem dos panfletos será apurada

As informações disponíveis até agora não indicam quem confeccionou os santinhos, quem determinou a distribuição ou em quais pontos de Nova Iguaçu eles foram entregues.

Também não há, até o momento, indicação de responsabilidade de qualquer uma das duas campanhas pela confecção do material. A atuação do TRE-RJ busca verificar as circunstâncias do episódio a partir da representação apresentada à Justiça Eleitoral.

O caso ocorre neste domingo (4), dia do primeiro turno das eleições de 2026. Enquanto a apuração sobre os panfletos prossegue, Eduardo Paes permanece identificado nas urnas pelo número 55, e Douglas Ruas, pelo número 22.