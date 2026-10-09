Há cursos de crochê, macramê, amigurumi, vela e sabonetes artesanaisDivulgação/Prefeitura do Rio
As aulas começam no dia 26 de outubro e seguem até 23 de dezembro, com carga horária total de 18 horas ao longo de aproximadamente dois meses. Para participar, é necessário ter mais de 16 anos e morar no município do Rio. As inscrições são feitas pelo site (https://pref.rio/servicos/cursos).
Os cursos são gratuitos, e os participantes terão acesso a uniforme e a todo o material necessário para as atividades. Quem concluir a formação receberá certificado.
Cursos serão oferecidos em diferentes regiões
O projeto conta com núcleos distribuídos por diferentes áreas da cidade. A proposta é oferecer qualificação em técnicas artesanais que podem ser utilizadas tanto como atividade profissional quanto como alternativa para complementar a renda.
Entre os locais das atividades citados pela secretaria estão as unidades Manguariba, Conjuntão, Tijuquinha, Rio das Pedras, Andaraí, Vila Moretti, Saibreira, Barbante, Periquito, Instituto Gerando Futuro, Magalhães Bastos, Anchieta, Ricardo de Albuquerque, Complexo da Maré, Cidade de Deus, Terreirão, Praça Seca, Engenho Novo, Santa Cruz e Sepetiba.
Segundo a SES-Rio, o Rio Cidade Criativa busca ampliar o acesso à capacitação e incentivar o artesanato como possibilidade de empreendedorismo e geração de trabalho e renda.
Serviço
Projeto: Rio Cidade Criativa
Vagas: 1.200
Cursos: crochê, macramê, amigurumi, velas artesanais e sabonetes artesanais
Carga horária: 18 horas
Período: de 26 de outubro a 23 de dezembro
Quem pode participar: moradores do Rio de Janeiro com mais de 16 anos
Benefícios: curso gratuito, uniforme, materiais e certificado de conclusão
Inscrições: https://pref.rio/servicos/cursos
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