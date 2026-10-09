Movimentação na Rodoviária do Rio aumenta com a chegada do feriadão de 12 de outubro - Reginaldo Pimenta

Movimentação na Rodoviária do Rio aumenta com a chegada do feriadão de 12 de outubroReginaldo Pimenta

Publicado 09/10/2026 15:05

A Rodoviária do Rio estima que mais de 192 mil pessoas devam passar pelo local durante o feriadão de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças . Nesta sexta-feira (9), a previsão é que o terminal registre a maior saída do Rio: cerca de 24 mil passageiros, enquanto na segunda-feira (12) será quando acontecerá o grande número de desembarques: mais de 26,5 mil. Para atender à demanda, as 40 viações disponibilizaram uma frota total de 6,3 mil ônibus, sendo 1,4 mil extras.

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Segundo a concessionária, mais de 24 mil pessoas deixarão o Rio, enquanto 16 mil chegarão à cidade pelo terminal, nesta sexta-feira. No sábado (10), o número de desembarques cresce: mais de 26 mil. Os embarques devem girar em torno de 16 mil.



A maior movimentação do feriadão está prevista para acontecer no fim da segunda-feira (12), data em que é comemorado o Dia de Nossa Senhora Aparecida e o Dia das Crianças. De acordo com a Rodoviária do Rio, mais de 53,2 mil passageiros devem passar pelo terminal, entre embarques e desembarques.



Os destinos mais procurados por quem deixa o Rio de ônibus no período são as cidades da Região dos Lagos, Costa Verde, Serra Fluminense e o interior do estado, além de municípios de São Paulo e Minas Gerais.

Grande parte dos passageiros que saem da cidade do Rio aproveitam o feriado para visitar a família em municípios vizinhos, como é o caso da estudante Maria Eduarda Bastos, de 21 anos. Moradora de Bento Ribeiro, na Zona Norte, ela partiu para Iguaba Grande.

"Vou visitar a minha irmã. Tenho uma irmãzinha de 5 anos que não vejo desde abril, quando foi o aniversário dela. Aí aproveitei esse feriadinho para ir curtir um pouquinho com ela, aproveitar esse sol também", conta ao O DIA.

Além de visitar a família, a bióloga Denise Aparecida, de 59 anos, também vai tirar alguns dias para descansar. Moradora de Olaria, na Zona Norte, ela tem como destino Campos dos Goytacazes.

"Estou indo visitar a família e aproveitando para descansar nesse feriadão. São quase cinco dias, hoje eu consegui terminar mais cedo o expediente e, de repente, na terça de manhã eu estou de volta. Eu acho que é um bom tempo para descansar, ainda mais em meio a esse caos que a gente está vivendo turbulento da política no país", afirma.

A estudante de Meteorologia Ester Ormindo, de 19 anos, também vai visitar a família em Rio das Ostras. Durante o feriado, ela também vai aproveitar o calor.

"Nesse feriado eu estou voltando para casa, passar um tempo com minha família, curtir um pouco desse calorzão que está vindo e matar a saudade. Porque o que está tendendo é vinr onda de calor. Eu, que estou fazendo Meteorologia, sei que o calor só vai aumentar e a gente tem que curtir o tempo que resta", diz.



Na manhã desta sexta-feira, também aconteceu a entrega dos brinquedos arrecadados pela Campanha do Brinquedo, realizada em parceria com a Socicam numa iniciativa nacional. As doações foram entregues à ONG Anjinho Feliz que beneficia mais de 200 crianças de famílias carentes das comunidades do entorno do terminal.



Com o período de grande movimento, a concessionária recomenda aos passageiros que não esqueçam a documentação original e ressalta que menores de 16 anos só podem viajar sozinhos mediante autorização judicial ou na companhia de parentes diretos (de primeiro grau). Maiores de 12 anos somente embarcam mediante apresentação do RG original.



A concessionária também alerta para que os viajantes cheguem com antecedência de, pelo menos 1 hora ao horário de embarque.

O que fazer no Rio







As atividades começam às 7h30, com uma missa no Centro de Visitantes Paineiras, na Estrada das Paineiras, no Alto da Boa Vista, também pelos 95 anos da inauguração do monumento ao Cristo Redentor.



Às 10h, Dom Orani celebrará outra missa na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, na Rua do Alho, 43, em Marcílio Dias, na região da Penha Circular. Em seguida, o cardeal visitará a ação “Ação de amor do Cristo Redentor”, na Catedral Metropolitana de São Sebastião.



A programação segue às 18h, na Paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida, no Cachambi. Durante a celebração, será lido o decreto de criação e elevação da paróquia a Santuário Arquidiocesano.



O feriado conta ainda com a



Na véspera do feriado, no domingo (11), a programação começa às 9h, com a procissão do terço dos homens. A partir das 13h, o público poderá acompanhar os shows de Rogério Azevedo e Samba em Movimento. Às 16h, será a vez do grupo Kiloucura, seguido de uma apresentação de Marcelo, às 18h.



As atividades ocorrem todos os domingos de outubro. As missas acontecem de hora em hora, sendo no domingo (11), às 7h, 8h, 15h, 16h e 18h na Igreja da Penha, e às 10h na Concha Acústica.



No Dia de Nossa Senhora Aparecida, as celebrações também iniciam às 9h, com a procissão do terço das mulheres. Às 10h, haverá missa na Concha Acústica. A programação inclui ainda atividades para as crianças, às 12h, show do grupo Soul da Gema, às 13h, apresentação de Calim, às 16h, e de DJ Rico, às 19h. Nesta segunda-feira (12), diferentes partes do Rio receberão uma programação especial pelo Dia de Nossa Senhora Aparecida . O cardeal Orani João Tempesta, arcebispo metropolitano, presidirá celebrações em três pontos da cidade. O dia também marca os 95 anos da proclamação da santa como Padroeira do Brasil, ocorrida no Rio de Janeiro, em 1931.As atividades começam às 7h30, com uma missa no Centro de Visitantes Paineiras, na Estrada das Paineiras, no Alto da Boa Vista, também pelos 95 anos da inauguração do monumento ao Cristo Redentor.Às 10h, Dom Orani celebrará outra missa na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, na Rua do Alho, 43, em Marcílio Dias, na região da Penha Circular. Em seguida, o cardeal visitará a ação “Ação de amor do Cristo Redentor”, na Catedral Metropolitana de São Sebastião.A programação segue às 18h, na Paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida, no Cachambi. Durante a celebração, será lido o decreto de criação e elevação da paróquia a Santuário Arquidiocesano.O feriado conta ainda com a tradicional Festa da Penha , na Zona Norte do Rio. O evento conta com missas, atividades para crianças, almoço, bazar e apresentações musicais. As comemorações tiveram início no último domingo (4), com missa realizada por Dom Orani Tempesta e seguem até o final do mês na Basílica Santuário de Nossa Senhora da Penha de França. O tema deste ano é “Maria, rainha da paz”.Na véspera do feriado, no domingo (11), a programação começa às 9h, com a procissão do terço dos homens. A partir das 13h, o público poderá acompanhar os shows de Rogério Azevedo e Samba em Movimento. Às 16h, será a vez do grupo Kiloucura, seguido de uma apresentação de Marcelo, às 18h.As atividades ocorrem todos os domingos de outubro. As missas acontecem de hora em hora, sendo no domingo (11), às 7h, 8h, 15h, 16h e 18h na Igreja da Penha, e às 10h na Concha Acústica.No Dia de Nossa Senhora Aparecida, as celebrações também iniciam às 9h, com a procissão do terço das mulheres. Às 10h, haverá missa na Concha Acústica. A programação inclui ainda atividades para as crianças, às 12h, show do grupo Soul da Gema, às 13h, apresentação de Calim, às 16h, e de DJ Rico, às 19h.

*Colaboração: Reginaldo Pimenta