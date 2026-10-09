Movimentação desta sexta-feira (9) no Quebra-mar, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do Rio - Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Movimentação desta sexta-feira (9) no Quebra-mar, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do RioReginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 09/10/2026 12:20 | Atualizado 09/10/2026 12:21

O feriadão de Nossa Senhora Aparecida e também Dia das Crianças será marcado por altas temperaturas e pancadas de chuva na Cidade Maravilhosa, segundo o Sistema Alerta Rio. Embora o fim de semana seja de sol durante boa parte dos dias, a data do feriado em si poderá ter chuva fraca a qualquer momento. Confira a previsão do tempo.

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Nesta sexta-feira (9), as condições meteorológicas não sofrem grandes alterações. O dia ensolarado permitiu aos cariocas curtir uma praia ou lavar as roupas. Ao longo da tarde e noite, a nebulosidade pode aumentar um pouco, mas não há previsão de chuva. As temperaturas apresentam elevação, com máxima de 35°C e mínima de 19°C.



O sábado (10) será marcado pelo calor intenso, com temperaturas que podem chegar a 37°C. Devido a isto, áreas de instabilidades vão influenciar o tempo na cidade, causando pancadas de chuva moderada no período da noite, podendo vir acompanhadas de raios e rajadas de vento moderado a forte.



A partir de domingo (11), áreas de instabilidade associadas a uma região de baixa pressão no oceano em conjunto com o lento deslocamento de uma frente fria passam a reger o tempo na cidade. Apesar de entrar em declínio, as temperaturas ainda ultrapassam os 30°C, com máxima de 32°C e mínima de 21°C. Há previsão de chuva isolada durante a tarde e noite.



Na segunda-feira (12), quando é comemorado o Dia de Nossa Senhora Aparecida e o Dia das Crianças, as temperaturas se estabilizam, mas se mantêm elevadas, com máxima de 30°C e mínima de 21°C. O céu deve ficar parcialmente nublado a nublado e chuva fraca a moderada pode cair de forma isolada a qualquer momento.



A previsão se repete para a terça-feira (13), que terá chuva fraca a moderada isolada a qualquer momento do dia. A temperatura, porém, volta a entrar em elevação, com máxima de 33°C e mínima de 21°C.

Feriado terá programação especial no Rio







O dia também marca os 95 anos da proclamação da santa como Padroeira do Brasil, ocorrida no Rio de Janeiro, em 1931.



As atividades começam às 7h30, com uma missa no Centro de Visitantes Paineiras, na Estrada das Paineiras, no Alto da Boa Vista, também pelos 95 anos da inauguração do monumento ao Cristo Redentor.



Às 10h, Dom Orani celebrará outra missa na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, na Rua do Alho, 43, em Marcílio Dias, na região da Penha Circular. Em seguida, o cardeal visitará a ação “Ação de amor do Cristo Redentor”, na Catedral Metropolitana de São Sebastião.



A programação segue às 18h, na Paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida, no Cachambi. Durante a celebração, será lido o decreto de criação e elevação da paróquia a Santuário Arquidiocesano. Além do Dia das Crianças, a data é marcada pela homenagem a Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil . Nesta segunda-feira (12), diferentes partes do Rio receberão uma programação especial. O cardeal Orani João Tempesta, arcebispo metropolitano, presidirá celebrações em três pontos da cidade.O dia também marca os 95 anos da proclamação da santa como Padroeira do Brasil, ocorrida no Rio de Janeiro, em 1931.As atividades começam às 7h30, com uma missa no Centro de Visitantes Paineiras, na Estrada das Paineiras, no Alto da Boa Vista, também pelos 95 anos da inauguração do monumento ao Cristo Redentor.Às 10h, Dom Orani celebrará outra missa na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, na Rua do Alho, 43, em Marcílio Dias, na região da Penha Circular. Em seguida, o cardeal visitará a ação “Ação de amor do Cristo Redentor”, na Catedral Metropolitana de São Sebastião.A programação segue às 18h, na Paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida, no Cachambi. Durante a celebração, será lido o decreto de criação e elevação da paróquia a Santuário Arquidiocesano.

Veja os horários das demais missas no Rio



Além da agenda do arcebispo, as paróquias dedicadas a Nossa Senhora Aparecida na Arquidiocese do Rio de Janeiro terão celebrações ao longo do dia 12 de outubro. Confira:



- Santa Margarida, em Campo Grande: 6h30, 8h30, 10h30 e 16h30, com procissão seguida de missa.

- Cachambi: missas a cada duas horas, a partir das 8h, com a última às 18h. A celebração das 18h será presidida pelo cardeal Orani Tempesta.

- Parque São Paulo, em Paciência: 8h, 11h e 19h.

- Del Castilho: 7h, 9h, 11h e 18h30.

- Moneró, na Ilha do Governador: 7h, 9h, 10h30, 12h, 15h, 16h, 17h e 20h.

- Pedra de Guaratiba: 7h, 8h30 e 19h30.

- Jardim Batan, em Realengo: 7h, 9h e 17h.

- Freguesia/Cidade de Deus: 8h, 10h e 19h.

- Rocinha: 7h, 10h e 18h.

- Penha Circular: 7h e 10h. A missa das 10h será presidida pelo cardeal Orani Tempesta.



Outras comunidades da Arquidiocese também terão cerimônias em homenagem à Padroeira do Brasil.



Festa da Penha

O feriado conta ainda com a tradicional Festa da Penha, na Zona Norte do Rio . O evento conta com missas, atividades para crianças, almoço, bazar e apresentações musicais. As comemorações tiveram início no último domingo (4), com missa realizada por Dom Orani Tempesta e seguem até o final do mês na Basílica Santuário de Nossa Senhora da Penha de França. O tema deste ano é “Maria, rainha da paz”.

Na véspera do feriado, no domingo (11), a programação começa às 9h, com a procissão do terço dos homens. A partir das 13h, o público poderá acompanhar os shows de Rogério Azevedo e Samba em Movimento. Às 16h, será a vez do grupo Kiloucura, seguido de uma apresentação de Marcelo, às 18h.

As atividades ocorrem todos os domingos de outubro. As missas acontecem de hora em hora, sendo no domingo (11), às 7h, 8h, 15h, 16h e 18h na Igreja da Penha, e às 10h na Concha Acústica.

No Dia de Nossa Senhora Aparecida, as celebrações também iniciam às 9h, com a procissão do terço das mulheres. Às 10h, haverá missa na Concha Acústica. A programação inclui ainda atividades para as crianças, às 12h, show do grupo Soul da Gema, às 13h, apresentação de Calim, às 16h, e de DJ Rico, às 19h.