Movimentação desta sexta-feira (9) no Quebra-mar, na Barra da Tijuca, Zona Sudoeste do RioReginaldo Pimenta / Agência O Dia
O sábado (10) será marcado pelo calor intenso, com temperaturas que podem chegar a 37°C. Devido a isto, áreas de instabilidades vão influenciar o tempo na cidade, causando pancadas de chuva moderada no período da noite, podendo vir acompanhadas de raios e rajadas de vento moderado a forte.
A partir de domingo (11), áreas de instabilidade associadas a uma região de baixa pressão no oceano em conjunto com o lento deslocamento de uma frente fria passam a reger o tempo na cidade. Apesar de entrar em declínio, as temperaturas ainda ultrapassam os 30°C, com máxima de 32°C e mínima de 21°C. Há previsão de chuva isolada durante a tarde e noite.
Na segunda-feira (12), quando é comemorado o Dia de Nossa Senhora Aparecida e o Dia das Crianças, as temperaturas se estabilizam, mas se mantêm elevadas, com máxima de 30°C e mínima de 21°C. O céu deve ficar parcialmente nublado a nublado e chuva fraca a moderada pode cair de forma isolada a qualquer momento.
A previsão se repete para a terça-feira (13), que terá chuva fraca a moderada isolada a qualquer momento do dia. A temperatura, porém, volta a entrar em elevação, com máxima de 33°C e mínima de 21°C.
Feriado terá programação especial no Rio
O dia também marca os 95 anos da proclamação da santa como Padroeira do Brasil, ocorrida no Rio de Janeiro, em 1931.
As atividades começam às 7h30, com uma missa no Centro de Visitantes Paineiras, na Estrada das Paineiras, no Alto da Boa Vista, também pelos 95 anos da inauguração do monumento ao Cristo Redentor.
Às 10h, Dom Orani celebrará outra missa na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, na Rua do Alho, 43, em Marcílio Dias, na região da Penha Circular. Em seguida, o cardeal visitará a ação “Ação de amor do Cristo Redentor”, na Catedral Metropolitana de São Sebastião.
A programação segue às 18h, na Paróquia Nossa Senhora da Conceição Aparecida, no Cachambi. Durante a celebração, será lido o decreto de criação e elevação da paróquia a Santuário Arquidiocesano.
Veja os horários das demais missas no Rio
- Santa Margarida, em Campo Grande: 6h30, 8h30, 10h30 e 16h30, com procissão seguida de missa.
- Cachambi: missas a cada duas horas, a partir das 8h, com a última às 18h. A celebração das 18h será presidida pelo cardeal Orani Tempesta.
- Parque São Paulo, em Paciência: 8h, 11h e 19h.
- Del Castilho: 7h, 9h, 11h e 18h30.
- Moneró, na Ilha do Governador: 7h, 9h, 10h30, 12h, 15h, 16h, 17h e 20h.
- Pedra de Guaratiba: 7h, 8h30 e 19h30.
- Jardim Batan, em Realengo: 7h, 9h e 17h.
- Freguesia/Cidade de Deus: 8h, 10h e 19h.
- Rocinha: 7h, 10h e 18h.
- Penha Circular: 7h e 10h. A missa das 10h será presidida pelo cardeal Orani Tempesta.
Outras comunidades da Arquidiocese também terão cerimônias em homenagem à Padroeira do Brasil.
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