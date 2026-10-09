Os quatro são considerados foragidos da JustiçaDivulgação
Os procurados são Thiago Leandro Santiago da Silva, conhecido como Menor T ou TH, de 24 anos; Gustavo Mendes Rocha, chamado de Novato, de 21; Flávio Henrique Sant'anna da Silva, conhecido como Neném, de 37; e Wilson dos Santos Laureano, também de 37 anos. O crime aconteceu em 10 de julho de 2026. Todos são considerados foragidos da Justiça.
As investigações apontaram que a vítima foi observada e monitorada dentro do supermercado antes de ser abordada. Segundo a polícia, os integrantes da quadrilha se comunicaram e dividiram as funções para facilitar o roubo do cordão de ouro. A ação envolveu olheiros, um executor armado, um piloto de motocicleta e veículos de apoio, que atuaram antes, durante e depois do crime.
Veja a função de cada um
As investigações apontaram que o roubo foi executado por Thiago Silva, mas que Anderson Mateus dos Santos, preso desde 10 de setembro, teria atuado como olheiro, entrando previamente no supermercado para identificar e fotografar a vítima e repassar as informações aos demais envolvidos. Já Wilson Laureano teria ficado responsável pela logística, utilizando um Fiat Siena para transportar Anderson.
Gustavo Rocha foi identificado como o piloto da motocicleta Honda CG 160 Start usada para levar Thiago até a vítima. Flávio da Silva, por sua vez, teria ligação com um GM Celta utilizado para transportar o atirador até as proximidades do supermercado e auxiliá-lo na fuga. Segundo a polícia, ele também teria participado da divisão do dinheiro obtido com o crime.
Ainda de acordo com o apurado, o cordão de ouro foi pesado, fotografado e vendido por cerca de R$ 6,8 mil. Para a polícia, os elementos reunidos indicam, em tese, a existência de uma associação criminosa armada, estável e permanente, voltada à prática de crimes patrimoniais, especialmente roubos de joias de ouro mediante violência.
A investigação também apontou que Flávio Henrique Sant'anna da Silva e Anderson Mateus dos Santos já haviam sido investigados por latrocínio e associação criminosa. Segundo a polícia, os dois teriam utilizado um modo de agir semelhante em um roubo no estacionamento de um supermercado em Campo Grande, em setembro de 2021. Na ocasião, o bombeiro militar reformado Vitor Emanoel Nascimento, de 64 anos, foi morto.
Segundo o Disque Denúncia, a colaboração da população é fundamental para ajudar as forças de segurança a localizar os quatro suspeitos. Informações podem ser repassadas pelo telefone (21) 2253-1177, que funciona 24 horas por dia, todos os dias da semana, com garantia de anonimato.
Também é possível enviar denúncias pelo aplicativo Disque Denúncia RJ ou pelo WhatsApp anonimizado, no número (21) 2253-1177. O recurso utiliza uma tecnologia que remove ou altera informações que possam identificar o autor da denúncia.
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