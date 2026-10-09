Fuzis e roupas camufladas foram apreendidas na ação - Divulgação / Polícia Militar

Fuzis e roupas camufladas foram apreendidas na açãoDivulgação / Polícia Militar

Publicado 09/10/2026 09:46

Dois homens morreram e outros seis foram presos depois de um confronto com policiais militares, na manhã desta sexta-feira (9), na comunidade do Dique, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. O grupo seria liderado por Jonathan Hyrval Cassiano da Silva , conhecido como Bochecha Rosa e BX, apontado como uma das lideranças do Comando Vermelho na região.

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De acordo com a Polícia Militar, agentes do 15º BPM (Duque de Caxias) realizavam uma ação emergencial na comunidade, com o objetivo de impedir uma invasão promovida por criminosos ligados à facção, quando se depararam com um grupo de indivíduos apontados como integrantes da linha de frente da organização, chamado "Tropa do Caos".

A PM informou que Jonatha Hyrval, chefe do tráfico de drogas na comunidade do Corte Oito e envolvido em confrontos por disputas territoriais comunidades do Dique, Pantanal e Gerusa, todas em Caxias, é líder do grupo.

Durante a ação, houve confronto e dois suspeitos foram baleados. A dupla chegou a ser socorrida e levada ao Hospital Municipal Moacyr do Carmo, na mesma cidade, mas não resistiu aos ferimentos.

Ao todo, seis homens foram presos. As equipes ainda apreenderam três fuzis e roupas táticas e camufladas. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

A reportagem não localizou quem faz a defesa dos suspeitos. O espaço está aberto para manifestação.

Mais de 600 fuzis apreendidos

Com as apreensões realizadas pelo 15º BPM (Duque de Caxias) nesta sexta-feira (9), a Polícia Militar passou a marca de 600 fuzis apreendidos por suas unidades operacionais, em diferentes regiões do Estado do Rio, longo do ano de 2026. As armas foram retiradas de circulação durante ações policiais contra o tráfico de drogas.

Entre as áreas com maior número de apreensões estão regiões patrulhdas pelo 41º BPM (Irajá), como os complexos do Chapadão e da Pedreira, além de Acari, Juramento e Malvina; do 18º BPM (Jacarepaguá), como Cidade de Deus, Gardênia Azul, Jordão e Teixeiras; e do 14º BPM (Bangu), como a Vila Kennedy, Batan, Vila Vintém, Vila Aliança, comunidade da Coreia e Complexo de Senador Camará.

Bochecha Rosa

Jonatha Hyrval Cassiano da Silva, conhecido como Bochecha Rosa, é apontado como o principal suspeito de ter ordenado a execução de um policial militar, no Parque Fluminense, em Duque de Caxias, em agosto de 2025. O atentado resultou na morte do sobrinho do agente , um menino de apenas 3 anos.

Investigações da 59ª DP (Duque de Caxias) já revelaram que Jonatha também é responsável por determinar a instalação de barricadas nas vias de acesso ao Complexo da Mangueirinha, dificultando ações de forças de segurança e impedindo o direito de ir e vir da população, além do acesso a serviços públicos.



Em sua ficha criminal, constam acusações por roubo, lesão corporal, homicídio qualificado, associação ao tráfico e sequestro. Em setembro de 2023, o Ministério Público do Estado do Rio (MPRJ) denunciou o traficante e outros 12 integrantes do CV por associação para o tráfico de drogas.