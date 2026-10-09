Cerimônia celebrou os vencedores de seis categorias gastronômicas - Divulgação

Cerimônia celebrou os vencedores de seis categorias gastronômicasDivulgação

Publicado 09/10/2026 08:49

O festival Sabores da Orla 2026 chegou ao fim nesta quinta-feira (8), com a premiação dos campeões da nona edição. Realizado pela Orla Rio, o evento reuniu mais de 150 quiosques e registrou mais de 160 mil votos ao longo da competição, que combinou a participação do público com avaliações técnicas.

A cerimônia, realizada no Hotel Nacional, em São Conrado, foi inspirada no universo do futebol e celebrou os vencedores de seis categorias gastronômicas, além do prêmio de desempenho comercial Melhor Ataque.

Na categoria Prato Estrela, o título ficou com o Muah Gastrobar (Barra da Tijuca), com a receita Maníoca. O Samba Social Clube (Copacabana) venceu o Rei do Petisco, com No Tabuleiro da Baiana, enquanto o Mar de Copa (Copacabana) conquistou o Pastel do Pódio, com o Pastel dos Imigrantes. Já o Ginga (Leme) levou o troféu de Sanduba do Mestre, com Olha o Sanduíche Natural, e o Pato com Laranja (Leblon) venceu a categoria Sobremesa dos Sonhos, com Pato e Juliete.

Na Caipi das Caipis, apresentada por Smirnoff, o quiosque Morena (Copacabana) ficou em primeiro lugar com o drinque Camisa 10. O prêmio Melhor Ataque, que reconhece o desempenho comercial durante o festival, foi para o Coisa de Bamba (Copacabana).

Na noite da final, a linguagem do futebol tomou conta da experiência. Os quiosques foram tratados como verdadeiras seleções e a cerimônia reuniu cenografia, trilha, intervenções artísticas, torcida e referências aos grandes campeonatos. Os três primeiros colocados de cada categoria foram anunciados individualmente, na sequência de terceiro, segundo e primeiro lugar, ampliando a expectativa até a revelação de cada campeão.

"O Sabores da Orla cresceu junto com a própria gastronomia dos quiosques. A cada edição vemos operadores mais preparados, equipes mais envolvidas e receitas com cada vez mais identidade. O festival nasceu para estimular esse movimento e hoje se tornou uma plataforma importante de valorização de quem empreende e trabalha na orla. Chegar à nona edição com mais de 150 participantes e uma mobilização tão grande do público mostra a força que esse projeto conquistou", afirma João Marcello Barreto, presidente da Orla Rio.

Nas categorias Rei do Petisco, Pastel do Pódio, Sanduba do Mestre, Sobremesa dos Sonhos e Caipi das Caipis, os consumidores tiveram papel decisivo na primeira fase. Durante o festival, o público pôde experimentar as criações participantes e votar em seus favoritos.

Os cinco mais votados de cada categoria avançaram para a etapa técnica. As receitas gastronômicas foram avaliadas presencialmente pelo Instituto Gourmet, enquanto a Caipi das Caipis ficou a cargo da equipe da Diageo. Já o Prato Estrela seguiu uma dinâmica própria: os pratos principais inscritos passaram pela avaliação do Le Cordon Bleu, responsável pela seleção dos cinco finalistas. Na etapa decisiva, os participantes do Prato Estrela também contaram com o acompanhamento do chef João Diamante, embaixador do Sabores da Orla, durante a preparação das receitas.

Sustentabilidade

A sustentabilidade também esteve presente na proposta gastronômica do Sabores da Orla 2026, com destaque para ingredientes brasileiros, referências regionais e a diversidade de sabores da cultura alimentar do país.

A iniciativa busca mostrar como a sustentabilidade pode fazer parte do dia a dia dos quiosques, por meio da escolha de ingredientes, da valorização da cultura gastronômica e da criatividade na elaboração dos cardápios.

“Queremos trazer a sustentabilidade para perto da realidade de quem está na operação. Ela aparece na valorização dos ingredientes, na nossa cultura alimentar, na criatividade aplicada ao cardápio e na capacidade de desenvolver receitas que tenham identidade e possam existir de verdade no dia a dia dos quiosques. Quando olhamos para os vencedores deste ano, encontramos vários exemplos dessa conexão”, afirma Ingrid.

Em 2027, Sabores da Orla chega a São Paulo e Salvador

Depois de nove edições, o Sabores da Orla se prepara para um de seus momentos mais importantes. Em 2027, o festival completa dez anos, celebrando uma trajetória que acompanhou e estimulou a evolução da gastronomia dos quiosques e aproximou operadores, chefs, marcas, instituições, cariocas e turistas.

A edição comemorativa também marcará uma novidade na história do projeto. Pela primeira vez, o Sabores da Orla contará com a participação de outras praças, incorporando as orlas geridas pela Orla Brasil em São Paulo e em Salvador. A chegada das novas cidades abre espaço para o encontro entre diferentes culturas de praia, ingredientes, receitas, operadores e maneiras de viver a orla, ampliando a troca de experiências e preservando o Rio de Janeiro como território onde o festival nasceu e construiu sua história.

“Completar dez anos já seria um marco muito especial. Fazer isso começando a conectar o Rio a São Paulo e Salvador torna essa edição ainda mais simbólica. O Sabores nasceu da gastronomia da orla carioca e agora começa a criar pontes com outras praias, outras culturas e outros sabores. Temos uma oportunidade de celebrar a história que construímos e, ao mesmo tempo, começar a mostrar os próximos capítulos desse projeto”, afirma João Marcello Barreto.